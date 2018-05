Baixa un 2% l'entrada de visitants el mes d'abril

El mes d’abril del 2018 han entrat al país 628.620 persones, amb una variació negativa del 2% del nombre de visitants respecte al mes d’abril de l’any passat. El nombre de turistes ha estat de 187.043 amb una variació negativa respecte al mes d’abril de l’any passat del 2,6%, mentre que el nombre d’excursionistes ha estat de 441.577 amb una variació negativa de l'1,7%, respecte al mes d’abril de l’any passat. Els visitants en els darrers dotze mesos han augmentat un 0,4%. Quant als turistes, augmenten un 4,4% mentre que els excursionistes presenten una variació negativa de l'1,7%. Cal tenir present que els dies festius de Setmana Santa del 2017 van ser del divendres 14 al dilluns 17 d’abril, mentre que al 2018 ha estat del divendres 30 de març al dilluns 2 d’abril. Espanyols i francesos han disminuït a parts iguals mentre que els turistes que no pertanyen a Espanya o França han minvat un 18,1%. D'altra banda, el nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes d'abril ha estat de 328.529, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes d'abril de l’any anterior del 7,6%. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació ha estat del -7,3% i per la frontera francoandorrana del -8,3%. El nombre de vehicles que ha entrat durant els darrers dotze mesos ha estat de 4.249.433; això representa una variació del -0,2% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.257.185 vehicles. De gener a abril del 2018, respecte al mateix període del 2017, s’ha produït un decrement del -1,0% en el nombre de vehicles, amb un decrement del -1,5% dels provinents d’Espanya i un increment del 0,3% dels provinents de França. Les dades han estat facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern.

Per El Periòdic

