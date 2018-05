Ordino s'il·luminarà amb 10.000 espelmes a la primera Nit de la candela

La parròquia ordinenca acollirà per primer cop a Andorra la Nit de la candela, el proper 22 de juny. Fins a 10.000 espelmes seran el fil conductor d'un recorregut artístic circular pels diferents carrers del nucli antic d'Ordino, on els visitants es trobaran amb actuacions musicals, de dansa i de malabars i foc. L'objectiu és que la gent participi de l'encesa de les espelmes, ja que quan arribin les trobaran apagades. La consellera d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social del comú d'Ordino, Vanessa Fenés, ha dit, durant la roda de premsa de presentació de l'activitat que s'ha fet als jardins de la Casa Rossell, que es tracta d'una proposta per rebre el solstici d'estiu amb una vetllada cultural a l'aire lliure. La 'Notte delle candele' va néixer a Vallerano (Itàlia) el 2007 i des de llavors també s'ha celebrat a Pals en dues ocasions.