Obertes les inscripcions per a la cursa de Sant Bernabé

Els millors especialistes en curses verticals es donaran cita el diumenge 10 de juny en la tercera edició de la Sant Bernabé, una prova de 6 km, un desnivell positiu de 1.135 m i un de negatiu de 345 metres, amb sortida des del camí de Prat Primer i arribada a la Cabana de Claror. Aquesta exigent i dura cursa que ha ja obert les inscripcions per a l'edició d'enguany, es va posar en marxa l'any 2016 per part del comú d'Andorra la Vella, recuperant una tradició: la competició entre els pastors de Sant Julià de Lòria i d'Andorra la Vella quan corrien cap a l'orri de Claror. Segons la tradició datada del juny del 1607 i amb una sentència dictada pel batlle Nicolau Montanya, qui arribés primer a l'orri seria el seu legítim usuari per poder fer formatge durant els mesos d'estiu.

La història recorda que la nit del 10 a l’11 de juny, Bartomeu Guiem i Bernat Ricard, d’Engordany, van pujar a l’orri de Claror. Tenien la intenció de col·locar, amb la primera llum del dia, un senyal damunt de la porta de l’orri, i una altre al cóm de fer sagí. Segons era costum, la parròquia que arribava primer a l’orri de Claror el dia de Sant Bernabé tenia dret a ocupar-lo durant la resta de l’any, per orriar i formatjar i "altres consuetuds".

Després de col·locar els senyals —uns ramets fets amb branques de pi— Bartomeu Guiem i Bernat Ricard es van esperar, segons el seu testimoni, a què es fes de "gran dia" i, veient que no hi arribava ningú més, van decidir baixar. El cas és que, poc després, tres habitants de la parròquia de Sant Julià de Lòria van presentar-se a l’orri i, sense fer cas dels senyals, hi van posar el bestiar. El batlle va dictaminar en favor dels homes d’Andorra la Vella, ja que en aquella època Escaldes-Engordany no era parròquia, una cosa que no succeiria fins l'any 1978.

L'any passat la victòria de la Sant Bernabé va ser per Marc Casal i Ariadna Tudel. En la primera edició, el 2016, es van imposar Montse Múñoz i Gerard Carnicé. En la categoria masculina, Josep Moa i David Bernaus van completar el podi. En la femenina, Muñoz va estar acompanyada de Sílvia Arrú i Carme Marçal. A més, David Bernaus i Josep Moa es van endur un premi especial en tractar-se dels primers corredors en arribar a la meta de les parròquies de Sant Julià de Lòria i d'Andorra la Vella, respectivament.