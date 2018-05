Més prestacions per als vehicles de la Creu Roja

El director general de la Creu Roja, Jordi Llansó, assegura que aquesta col·laboració garantirà que els vehicles que han de sortir cada dia per assistències ho puguin fer. Segons Llansó, es tracta de productes fiables i segurs que permeten reduir incidències i augmentar la seguretat dels conductors de l'entitat, així com dels altres vehicles i dels vianants. Més enllà de la seguretat, aquest acord també permet aconseguir eficàcia, seguretat i compromís amb l'ecologia, uns valors que comparteix l'entitat andorrana.

La Creu Roja Andorrana ha signat un conveni de col·laboració amb l'empresa BlueShield49 per millorar la seguretat i el manteniment de la seva flota de vehicles. L'acord permet disposar d'un servei d'assistència tècnica continuada en els vehicles de l'entitat i instal·lar-hi dos sistemes innovadors. D'una banda els productes Sealants, que permeten prevenir possibles punxades ja que el sistema aconsegueix segellar i reparar de manera instantània i permanent fugues d'aire que pugui tenir el pneumàtic. D'altra banda, el sistema Aqua, un repel·lent d'aigua que s'aplica als parabrises per augmentar la visibilitat dels conductors en condicions climatològiques adverses.

Per El Periòdic

