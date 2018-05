L'ovella aranesa serà la protagonista de la Fira d'Arrós de Cardós

La Fira d'Arrós de Cardós se celebrarà aquest cap de setmana en el marc del Dia Europeu dels Parcs. La iniciativa vol posar en valor la gran diversitat de productes de manufactura i agroalimentaris que s'elaboren en l'àmbit del Parc Natural de l'Alt Pirineu, i donar a conèixer l'ovella aranesa, una raça que tradicionalment ha estat present al nord del Pallars Sobirà, especialment a les valls que tenien més relació amb França i la Val d'Aran.

El programa de la fira inclou el XII Concurs de la Raça Aranesa amb la participació d'11 ramaders, 5 dels quals són de les Valls de Cardós i la resta, de la Val d'Aran. Coincidint amb les dates en què es xollen les ovelles, hi haurà dues modalitats de concurs: xollada amb màquina elèctrica o xollada a mà.

Parades i tallers

La Fira acollirà també 25 parades de venda de productors que actualment estan elaborant productes de manufactura o agroalimentaris en l'àmbit de l'espai natural. La diversitat de productors en aquest territori inclou formatgers, elaboradors d'embotits, galetes, carn, gelats o truites. Pel que fa al sector agroalimentari, es podran veure productes fets a base de llana, pell, artesania tèxtil, a més d'elements vinculats a les arts.

Per complementar la Fira, es realitzaran activitats per al públic infantil i familiar. Enguany hi ha programats tallers vinculats a la llana, al feltre o a la mitja. Així mateix, es podran fer tallers de productes agroalimentaris: un taller de les herbes remeieres i les seves infusions, i un taller de fer mató.

Participació del Parc Natural Regional Pyrénées Ariégeoises

El Parc Natural de l'Alt Pirineu i l'Ajuntament d'Esterri de Cardós organitzen l'esdeveniment amb l'objectiu de reconèixer la tasca del sector primari i els artesans locals, oferint també una oportunitat de dinamització del municipi. En aquesta edició hi participa el Parc Natural Regional Pyrénées Ariégeoises amb un punt d’informació i la presència de productors agroalimentaris del seu territori.