Priotitat en posicionar a l'estudiant en el centre del procés d'aprenentatge

El titular d'Educació, Ensenyament Superior i Recerca, Eric Jover, ha participat en la conferència ministerial sobre el procés de Bolonya que té lloc a París. El ministre ha afirmat que les polítiques de qualitat dels estudis universitaris d'Andorra prioritzen posicionar l'estudiant en el centre del procés d'aprenentatge, de manera que el professor no només és transmissor del coneixement, sinó que també acompanya l'estudiant en la seva trajectòria universitària, ha informat el Govern en un comunicat de premsa. La reunió de ministres segueix les accions comunes que els 48 països que participen en el procés de Bolonya han desenvolupat els últims tres anys, després de la trobada a Erevan (Armènia) l'any 2015.



En la seva intervenció, Jover ha exposat davant els seus homòlegs europeus la necessitat de dotar l'alumnat de les competències necessàries per a l'aprenentatge autònom, "centrant-se en el pensament crític i la formació al llarg de la vida". En aquest sentit, el ministre ha defensat els models educatius basats en les competències, que el sistema educatiu andorrà ha implementat des de fa uns quants anys i que, en paraules de Jover, "ha de tenir continuïtat en els estudis universitaris".



El titular d'Educació ha afirmat que l'aposta per la qualitat universitària implica "l'enfortiment de les sinergies entre la recerca i l'educació superior". Jover s'ha referit a la voluntat que els investigadors puguin transmetre la recerca que estan desenvolupant i les seves metodologies als estudiants que els hi seran útils en qualsevol àrea i, alhora, generar vocacions de recerca.



El ministre s'ha desplaçat a París amb la directora d'Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l'Estudi, Meritxell Gallo; el rector de la Universitat d'Andorra, Miquel Nicolau, i una representant dels estudiants. Durant l'estada també ha participat en diferents reunions bilaterals amb els seus homòlegs europeus.