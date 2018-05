Inici de la instal·lació de xarxes de protecció d'allaus a l'Ospitalet

El proper dilluns 28 de maig es reprenen els treballs per reduir el risc d'allaus a les carreteres RN20 emmarcats dins del projecte Sapyra, cofinançat al 65% pel fons europeu Feder, que tenen per objectiu millorar l'accés a Andorra des de França.



Els treballs van a càrrec de la direcció interdepartamental de carreteres del sud-oest de França (Dirso) i consistiran en la col·locació de sis tipus de pantalles en 46 línies, que sumaran un total de 998 metres de xarxa, entre els 1.650 i 2.000 metres d'altitud. A causa del pendent del corredor, es requerirà l'ajuda d'un helicòpter per transportar el material i l'equip, que haurà de treballar amb mesures de seguretat rigoroses pel risc que suposa el desnivell de la muntanya. També ha estat necessari desmuntar el cable Catex, que permet transportar explosius per fer tirs preventius d'allaus a l'hivern.



A més, per tal que la intervenció sigui respectuosa amb el medi ambient, un ecologista estarà present de forma regular a la zona d'intervenció per formar el personal i garantir la protecció d'espècies protegides.



L'any passat ja es van començar els treballs preliminars i durant aquest estiu es treballarà amb l'objectiu d'acabar la intervenció de cara al novembre, abans de les primeres nevades. Si no s'arriba a temps, es programarà una nova fase de treball a partir de mitjans d'agost de 2019.



D'altra banda, també hi ha previstes actuacions en altres corredors d'allaus que afecten la mateixa carretera. El projecte més significatiu és la construcció d'una galeria que cobrirà 280 metres de carretera a l'alçada del corredor H2. A més, s'estan fent els estudis per habilitar cinc noves zones de col·locació de cadenes al llarg de la carretera. De totes elles, la que podria ser una realitat més aviat és la projectada a la rotonda sud de la desviació d'Ax-les-Termes.