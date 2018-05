L’opinió del ciutadà compta

Probablement alguna vegada haurà vist al sortir d’un establiment un terminal amb quatre botons de colors. El verd fort mostra una cara somrient i el vermell una cara trista. Happy or not és una eina present en 117 països i més de 4.000 organismes que permet mesurar i millorar el grau de satisfacció dels ciutadans pel que fa als serveis que se li ofereixen. Segons la ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració, Eva Descarrega, aquesta eina incrementa la transparència i posa de relleu «la importància pel Govern de conèixer l’opinió del ciutadà». La idea és «traduir emoció per satisfacció o insatisfacció» i en el cas que es rebin molts not happy, s’investigarà a què responen. «Això és un primer pas, però la voluntat és incrementar i precisar la satisfacció dels serveis», ha dit la ministra. Les preguntes del terminal es canviaran periòdicament en funció del que es vulgui demanar i tots els resultats permetran obtenir informes per correu electrònic.



Aquest aparell es pot trobar actualment a l’edifici administratiu del Govern a Prat de la Creu i aviat també s’instal·larà al departament de Medi Ambient, al Servei d’Immigració i a l’edifici administratiu del Govern a Prat del Rull. El seu cost total ha estat de 3.741 euros.

Estalvi de temps i paper

D’altra banda, Descarrega també ha mostrat el Vidsigner, una eina de signatura electrònica que permet que els usuaris puguin signar documents de forma presencial amb signatura biomètrica manuscrita que queda custodiada amb la màxima seguretat jurídica. L’objectiu del Vidsigner és estalviar temps al ciutadà, alhora que permet acabar amb la impressió de documents per part del Servei de Tràmits. «Amb aquest procediment tan senzill, evitem la producció de paper i obtenim una signatura vàlida», ha explicat la ministra mentre ella mateixa feia una demostració als mitjans. «Aquest és un nou exemple de l’ús de noves tecnologies a l’administració», va concloure Descarrega.