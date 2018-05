El Thyssen, finalista al premi a millor museu d’Europa

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) va participar, del 8 al 13 de maig, a la final del concurs al millor museu europeu de l’any organitzat pel European Museum Forum. L’esdeveniment, celebrat a Varsòvia, va reunir a 40 museus de menys de tres anys i valora la innovació, la part humana, les noves tecnologies i els aspectes diferencials de cada museu. El premi, concedit pel Consell d’Europa, consagra al millor museu novell a escala europea. El director artístic i comissari del museu, Guillermo Cervera, juntament amb altres 39 institucions, va exposar les característiques diferencials i els trets forts del MCTA amb una presentació i un col·loqui. Entre els finalistes, també s’hi trobaven prestigioses entitats com el Museu Arqueològic de Tebes i la National Gallery d’Irlanda.



Quan a mitjans de 2017 el museu va presentar la seva candidatura i va ser seleccionat com un dels 40 finalistes, una representant de la Unesco va venir al museu per valorar els aspectes tècnics i formals, així com els serveis que ofereix la pinacoteca.

Activitats originals

En aquest sentit, segons els experts, el Museu Carmen Thyssen d’Andorra destaca per la seva aposta per la innovació, la diferenciació i la proactivitat, tant tecnològicament, com dinàmica i culturalment. La promoció d’activitats a l’exterior, més enllà de la sala d’exposicions, els tallers de pintura i activitats lúdiques com els escape rooms, també són elements originals a destacar del museu andorrà. Per altra banda, és rellevant la importància de la seva vessant social del museu, les visites guiades especialitzades per a tot tipus de públic i les activitats que apropen l’art a la població.



L’organització del concurs va opinar que el Museu Carmen Thyssen Andorra «juga un paper molt important en l’àmbit cultural i turístic» del país i van lloar el seu paper innovador en l’àmbit tecnològic i de tota mena d’activitats.