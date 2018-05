La Nit de la candela il·luminarà Ordino amb milers d’espelmes

Ordino acollirà per primera vegada al país la Nit de la candela (originalment en italià, Notte delle candele). Serà el proper 22 de juny quan 10.000 espelmes crearan un recorregut artístic pels diferents carrers del nucli antic de la parròquia, on els visitants es trobaran amb diverses actuacions musicals, de dansa i de malabars i foc. La vetllada començarà a les 9 del vespre, quan comença a fosquejar, i s’allargarà fins a la 1 de la matinada. La consellera d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social del Comú d’Ordino, Vanessa Fenés, va dir que es tracta d’una proposta per rebre el solstici d’estiu amb una vetllada cultural a l’aire lliure, i gaudir alhora d’una nit «especial». A més, Fenés va dir que la parròquia ordinenca «és un escenari prou atractiu i singular per acollir aquesta proposta». La inversió del comú és de 10.000 euros.



El recorregut de la Nit de la candela serà circular i compta amb el patrocini d’Andbank. La gent podrà entrar pels dos costats del nucli antic d’Ordino i s’anirà trobant amb diverses actuacions d’artistes andorrans i espanyols, alhora que participarà de l’encesa de les espelmes, ja que estaran apagades.



Destaquen actuacions de dansa contemporània, malabars de foc, de blues-folk, pop-rock i de saxo.