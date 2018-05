El Govern ha pagat 527.700 euros al bufet Pujadas pel ‘cas BPA’

El Govern va contractar el bufet Pujadas Advocats de manera directa el 27 d’abril del 2016 perquè els portés la defensa en el marc del cas BPA. Des de llavors i fins al 3 d’abril d’aquest any l’Executiu li ha pagat un total de 527.725 euros en concepte d’honoraris (22.725 euros dels quals corresponen a l’IGI). Així ho explica el mateix Govern en la resposta que dona a les preguntes formulades pel conseller general del grup mixt, Victor Naudi, i que va fer pública ahir el Butlletí del Consell General. De fet, de la resposta també es desprèn que per a l’exercici actual s’ha fet una provisió de despesa de 313.500 euros, dels quals, a dia d’avui, se n’han liquidat 52.250 corresponents als honoraris dels mesos de gener i febrer del 2018.



En aquest sentit s’aclareix que en la contractació inicial, en la qual se li van demanar funcions d’assessorament, consell i defensa, en matèria civil i penal, del Govern en l’afer BPA, es van fixar uns honoraris de 15.000 euros mensuals (sense IGI), d’acord amb la proposta formulada pel bufet. Pel que fa a la durada de la contractació, en l’acord del Govern del 27 d’abril del 2016, es detalla que no pot ser estimada però que «serà almenys la mateixa que la d’aquesta legislatura».

Contractació directa

D’altra banda, també es justifica la contractació directa pel fet de tractar-se d’una matèria sensible i de la competència directa del cap de Govern.



Amb tot, el 30 de novembre del 2016, es va aprovar un nou acord de Govern que contemplava la signatura d’una addenda al contracte d’assessorament que es tenia amb el bufet de l’advocat Manuel Pujadas per ampliar les seves funcions de coordinació en la causa, a partir d’aquell mes de novembre. D’aquesta manera els honoraris previstos es van incrementar de 10.000 euros, arribar fins als 25.000 euros mensuals (sense IGI). Pel que fa a la durada, es va preveure la mateixa que en el contracte inicial.



Pel que fa a les funcions previstes en l’addenda hi ha la constitució del Govern en actor civil en totes les causes penals desglossades o annexes a la inicial, en el moment que es considerés oportú la constitució del Govern en actor penal en la causa de Landstreet, a més de fer un seguiment complet de les causes administratives en curs a més de les que es poguessin obrir en el futur així com defensa i intervenció en les accions internacionals que s’escaiguin.

Confiança en la fiscalia

En la resposta el Govern fa constar explícitament que entén que és «perfectament raonable» l’encomana de la defensa de l’interès general al bufet Pujadas més enllà que la que pugui fer el ministeri fiscal i reitera que en cap cas representa un «envaïment o menysteniment» de les competències d’aquest. Així, remarca que el tribunal de Corts va validar el posicionament del Govern en un aute del passat 29 de gener.



A més, es reitera que el cap de Govern i el Govern «continuen tenint plena confiança en el Ministeri Fiscal i, particularment, en el fiscal» tal com demostra la seva renovació.