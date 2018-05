Taules de treball sectorials per a la Casa de la Muntanya

El conseller de Medi Ambient del Comú d’Ordino, Marc Pons, va destacar ahir el projecte de la Casa de la Muntanya, que ha d’obrir les portes a principis de l’any que ve a la Casa Ferino d’Ordino, com el projecte més important de la seva conselleria per a la segona meitat de l’any. «Farem una empenta al projecte per començar a definir l’espai i el què hi contindrà de manera que s’expliqui la muntanya no només d’Ordino sinó de tota Andorra», va avançar Pons. «Treballarem a partir de taules de treball sectorials, per exemple, amb clústers d’empreses de turisme, però també diferents agents implicats en la muntanya com banders, bombers o tècnics i després també hi haurà un grup d’actors en el territori com hotels. Establirem dinàmiques de treball amb cada un d’ells per definir el què hauria de ser la Casa de la Muntanya», va detallar el conseller.

Projecte de llei medi natural

Pons va recordar que respecte del projecte presentat per Govern, Ordino es veurà poc afectat perquè ja compleix amb la majoria de les obligacions de la norma. «Quan tinguem el detall de la llei, la revisarem, però en principi, no implicarà canvis ni modificacions», va dir. Alhora, va informar que el comú ha emès dues sancions per casos de trànsit rodat en indrets prohibits en els últims dos anys.H