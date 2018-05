Nova edició de l’Open AnyósPark

Els propers 1, 2 i 3 de juny el Club d’AnyósPark rebrà una altra edició de l’Open d’esquaix AnyósPark-Mauco. Hi haurà més de 2.500 euros en premis i 15 jugadors del país hi prendran part.

Eduard Rossell, organitzador de la competició, destaca que «venen molts bons jugadors, entre ells el 55 i el 56 del món. «Hi haurà un quadre bastant important amb poc més de vint persones jugant a la màxima categoria», remarca. En aquest sentit, s’ha creat una categoria «per als qui tenen un nivell més baix, de manera que tothom hi podrà participar, esperem arribar als 80 inscrits en total». En categoria femenina, s’esperen dones del màxim nivell d’Espanya.

L’esdeveniment, obert a tothom, comença el divendres a les sis de la tarda i acaba diumenge al migdia amb les finals. Com a novetat, aquest any es retransmetrà la competició per streaming. Suposa «una continuïtat de l’esport al país on cada any hi ha més nivell». «Tenim la sort que a Espanya estan sortint bons jugadors i aquest efecte rebota a Andorra, aquest any serà el primer cop que noies andorranes jugaran el campionat».