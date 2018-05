El Reial Madrid torna al Memorial Francesc Vila

Aquest cap de setmana arriba la 19a edició del Memorial Francesc Vila de futbol formatiu. Una vegada més, arribaran equips de renom per omplir de molt ambient les graderies del Centre d’Entrenament de la FAF i el Prat del Roure. Una competició que tornarà a acollir grans equips, sobretot del territori espanyol, com el retorn del Reial Madrid. A més, també tornaran equips de França, com el Tolosa, i de la República Txeca, com l’Slavia de Praga.

En aquest sentit, Justo Ruíz, va destacar ahir durant la seva presentació que «és un torneig més que considerat amb molt de renom» i que «el retorn del Reial Madrid en categoria benjamina simbolitza que mantenim el llistó alt en quant a equips, conjunts que en aquestes categories són les principals de la lliga espanyola». També va destacar la presència internacional. Per la seva part, Manolo Jiménez, va remarcar que «continua estant als calendaris dels grans equips de la lliga» i que és magnífic que «puguin competir els nostres joves amb els de primer nivell i puguem veure en quin punt estem». «És genial que els nanos puguin gaudir i conèixer el que és jugar amb equips d’aquesta mena», afegia. Àlex Rodríguez serà el seleccionador aleví i Jesús Julián Lucendo, el benjamí. Montse Sánchez entrenarà les noies.