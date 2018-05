El MoraBanc firma un gran partit i s’enfrontarà al Barça als play-off (87-69)

Magnífics. No hi ha paraules per descriure l’autèntic espectacle que el MoraBanc va crear ahir al vespre al Poliesportiu d’Andorra. Va ser una autèntica festa que va deixar al València Basket amb la boca oberta, equip que tot i venir amb els deures fets, tenia molt a demostrar a la pista. Un altre cop, el peix petit, que es va mostrar magnànim, es va menjar el gros amb un resultat de 87 a 69.

Malgrat això, podria haver estat millor perquè si el Reial Madrid no hagués perdut contra l’Herbalife Gran Canària per 88 a 78, el MoraBanc hauria estat cinquè i s’hagués enfrontat al València als play-off, però finalment, per aquelles coses que té el bàsquet, jugarà contra l’FC Barcelona Lassa. L’Unicaja va perdre davant del Divina Seguros Joventut i va passar a ser setè. Al final, la carambola permet la millor posició de la història del club, però davant d’un rival que fa por i que és molt perillós. En el darrer partit al Palau Blaugrana, el MoraBanc en va sortir desfet, però també és cert que els blaugranes van caure a Andorra i que amb el Barça tot pot ser. El primer duel serà a Barcelona, diumenge, a les 20.45 hores. A més, es van assegurar l’accés a Europa la temporada que ve.

El partit, que es disputava a les 20.30 hores en la jornada unificada, va començar amb un equip local desconcentrat. Va costar molt anotar en els primers minuts i no va començar el ritme fins que Andrew Albicy va marcar un dels seus triples que van servir per encendre la metxa. El MoraBanc tenia dificultats en les transicions i per tenir tirs alliberats. Els tricolors estaven una mica descentrats i es preveia un partit especialment difícil, però per sort, el paper del francès i un parell de jugades marca de la casa van permetre que no hi hagués massa diferència al final del primer quart, amb un resultat de 16 a 20.

El segon quart començava molt diferent, amb un triple de David Jelínek i un altre de John Shurna que iniciaven la reacció andorrana i un ritme frenètic. Les ordres eren intensitat i més intensitat per posar-se per davant. Mentrestant, el València estava realitzant un canvi rere un altre però no era capaç de frenar al MoraBanc que estava esplèndid. El poc encert taronja tampoc els ajudava, ocasió que aprofitava Shurna per fer un dels seus triples. Txus Vidorreta es desesperava a la banqueta i donava ordres per evitar el desastre: havien de marcar el terreny. Però els Joan Peñarroya no estaven disposats a permetre-ho tot i la reacció dels valencians. En el darrer minut d’aquest temps, Albicy va encistellar un triple perfecte marcant una paràbola elegantíssima, mostrant la seva millor versió. Al final, el resultat era de 43 a 32.

La segona part començava amb el mateix to que en el quart anterior i tornava a ser Jelínek qui marcava un altre triple excepcional. Malgrat això, el València retallava punts però Jelínek tornava a fer un altre triple dels seus, que estava fent un paper exquisit. Després va venir un altre triple finíssim d’Albicy, espectacular, impressionant. Era un rere un altre, una festa. El Poliesportiu embogia amb l’espectacle tricolor que aconseguia una distància de 21 punts a la meitat del quart. Vidorreta no s’ho podia creure i intentava la remuntada a la desesperada, però el MoraBanc de Màlaga es va quedar al Martín Carpena i ahir es va veure una altra versió totalment millorada que va anul·lar el conjunt valencià. Els de Joan Peñarroya ho tenien controlat i se n’anaven al darrer quart amb un resultat de 65 a 53.

En el darrer temps, s’havia de mantenir el ritme i el partit perquè una derrota podia simbolitzar jugar contra el Reial Madrid, de manera que l’equip estava molt concentrat perquè el València anava a totes, jugant tot a una carta. Però per sort allà estaven Moussa Diagne i Jelínek. El txec no podia parar d’anotar i el MoraBanc tornava a marcar distàncies quan faltaven cinc minuts pel final del matx amb dos triples de John Shurna. I quan no era Jankovic, era Albicy, i quan no, Jelínek de nou, que va fer el partit de la temporada. Tot estava decidit en els darrers minuts i el València ja no podia fer res. Albicy va ser el més valorat del partit amb 27 punts.