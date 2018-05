Compromís denuncia l'augments al rebut de l'IBI rústic

El grup municipal de Compromís X La Seu ha assegurat que l'aplicació de l'increment de l'IBI de les finques rústiques, imposat pel Ministeri d'Hisenda del Govern espanyol, està provocant a la Seu d’Urgell augments "desproporcionats" en els rebuts, "de fins a 10 vegades el seu valor anterior".

La regularització dels valors cadastrals, amb l’augment conseqüent de l’IBI rústic, "ha afectat construccions d’explotacions agropecuàries com granges, dipòsits i magatzems, entre d’altres", segons exposa Compromís, que ha recordat que el setembre passat el ple municipal va aprovar una moció en què es demanava que l'Ajuntament urgellenc compensés aquests increments per part de l'Estat. El mes passat, van presentar una interpel·lació al ple municipal en què preguntaven per la situació d'aquesta petició.

El portaveu de Compromís, Òscar Ordeig, creu que l'equip de govern "ha fet cas omís tant a la moció com a la resta d’advertiments" i el considera responsable de "provocar una pujada abusiva i desproporcionada, amb la seva passivitat i manca de reacció". En aquest sentit, Ordeig torna a reclamar "que es faci aquesta modificació per tal que pugui entrar en vigor com més aviat millor". Segons la normativa tributària, això seria durant l’any 2019. El també diputat al Parlament pel PSC hi ha afegit que "ens trobem ens uns moments especialment difícils, per la crisi econòmica i per les dificultats que viuen agricultors i ramaders, fet agreujat per aquest nou augment d’impostos", que veu "inadmissible".

Des de l'equip de govern sostenen que actualment l'Ajuntament ja està treballant en aquesta modificació. Tot i això, el tinent d'alcalde d'Hisenda, Jesús Fiero, ha recordat que aquesta mesura "no es pot aplicar de manera precipitada" i que "cal estudiar com es fa, perquè si modifiquem el coeficient, això pot afectar a tothom per igual".

Fierro ha detallat que abans d'aplicar una mesura com aquesta "cal analitzar quins són aquells immobles o finques que hi han entrat com a noves altes i destriar el gra de la palla", per tal d'evitar errors o discriminacions i "perquè sigui el més just possible". Alhora, pel que fa a les crítiques del primer grup de l'oposició, el portaveu del PDeCAT apel·la Compromís a "no donar cap lliçó sobre congelació d'impostos, perquè des del 2010 l'Ajuntament de la Seu pràcticament no n'ha apujat cap".