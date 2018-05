Els comerciants confien en la formació per millorar les vendes

Capacitar els professionals del comerç en habilitats per informar i orientar els clients que entren a les seves botigues. Aquest és l’objectiu del Govern i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis que respon al primer curs bàsic que comença avui per a millorar les habilitats dels dependents a l’hora de tractar amb el consumidor. El curs, dins el marc del Pla Estratègic del Turisme de Compres, comptarà amb 20 participants (tots treballadors del comerç a Andorra), se celebrarà als locals de la Cambra i tindrà una durada de 34 hores distribuïdes en vuit mitges jornades, entre el 28 de maig i el 18 de juny. Des de les associacions de comerciants ho han rebut com una bona iniciativa i les expectatives són bones. La presidenta de l’Associació de Comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella, Anna Riberaygua, considera que «tot el que sigui millorar la formació de les persones que treballen de cara al públic, dona una imatge molt més bona tant dels professionals com del país».



El curs s’estructurarà en tres mòduls: satisfacció i fidelització del client al punt de venda, de l’atenció al client a la venda creuada o substitutiva; l’atenció al client internacional (vocabulari comercial bàsic en anglès i francès), i la creativitat en el punt de venda. El segon mòdul és la principal mancança que s’ha detectat des de l’administració, tenint en compte que cada vegada hi ha un client més internacional. «No està de més atendre a la gent en el seu idioma», creu la presidenta de l’Associació de Comerciants de Carlemany, Susagna Venable, ja que segons la seva opinió, «si el client t’entén, sempre tens més possibilitats de vendre».



La secretària d’Estat de Comerç i Competitivitat, Neus Soriano, va dir durant la presentació de la formació que es tracta d’una prova pilot, i el Govern assumeix tot el cost, d’aproximadament 4.000 euros. Enguany l’edició serà gratuïta, però en el cas que suposi un èxit i l’any vinent es vulgui repetir, els empresaris són prudents: «primer hem de veure com va i després ja decidirem si el proper curs el paguem de la nostra butxaca», diu la presidenta de l’Associació de Comerciants i Propietaris de l’Avinguda Meritxell, Sonia Yebra.

Que els empleats rebin aquesta formació dins l’horari laboral, també s’ha acceptat de manera satisfactòria per part dels caps dels establiments. «És clar que en horaris nocturns seria complicat assistir al curs per a empleats que treballen a jornada completa», diu Yebra, tot i reconèixer que els empresaris «han de fer un esforç» a l’hora d’enviar els seus treballadors a la formació. Els horaris del curs s’han triat des de l’administració tenint en compte els moments de menor afluència a les botigues.



Període de rebaixes

El consell de ministres va considerar oportú la setmana passada mantenir el calendari de rebaixes reduït per a la temporada d’estiu 2018 i d’hivern 2018-2019. En la mateixa línia que l’any passat, el període d’enguany serà de quatre mesos i mig, amb la intenció de «no associar Andorra a un lloc de rebaixes permanents», segons va explicar el ministre portaveu, Jordi Cinca. El calendari, acordat amb els comerciants, respon a la flexibilitat de les promocions a nivell mundial que, cada vegada més, es realitzen al llarg de tot l’any. «Com a mercat important que som a nivell de comerç, no ens podem quedar enrere», diu Yebra, qui també considera que el país s’ha d’adaptar a les noves situacions, i a les noves tecnologies com el comerç electrònic.

El comerç electrònic, una de les principals preocupacions dels comerciants tradicionals

«El comerç electrònic afecta a nivell mundial, no només a Andorra», assegura Sònia Yebra. La tendència global de compres en línia repercuteix en les vendes directes del comerç tradicional, però aquestes s’agreugen a Andorra per les seves particularitats legals i fiscals. Actualment, el país no està preparat, «ni a nivell burocràtic ni a nivell logístic», i la complicació de duanes fa fugir a possibles interessats en l’e-commerce. Les associacions de comerciants esperen trobar-hi remei aviat. «L’altre dia vam estar parlant amb el Ministre Cinca per solucionar aquest tema. Portem esperant un any i mig», diu Yebra.

El comerç electrònic serà un dels punts més importants en l’acord d’adhesió a la UE, ja que la lliure circulació de mercaderies, aproparà als comerciants andorrans als comerciants de tota Europa i el Principat deixarà de ser un país tercer. Entre els principals beneficis de l’e-commerce destaquen la reducció de costos, l’aportació d’un major control sobre les vendes i l’ accés global al mercat. Espanya és el quart país del món pel que fa a vendes en línia.