Genting Grand Casino Andorra al Renault 2.0 de Lloveras

Aquest cap de setmana té lloc a Mònaco una de les curses del circuit de Fórmula 1 més seguida per la seva espectacularitat i el seu glamour. Enguany, el pilot de Fórmula Renault 2.0, el català Xavier Lloveras, llueix en el seu monoplaça un adhesiu molt especial, el del Genting Grand Casino Andorra.

Per primer cop en la història i en el cor d’una de les destinacions més preuades i reconegudes pel seu casino i els seus serveis complementaris, Andorra lluirà el logo d’un dels possibles guanyadors del concurs a la llicència del casino que en les setmanes vinents es resoldrà.

Lloveras, pilot del Circuit de Catalunya i un dels esportistes amb més projecció per a conquerir un dels seients de l’F1, subcampió del món de l’Academy Trophy l’any 2015, la temporada passada va aconseguir set podis i la seva primera victòria en la F4 North European Zone Championship. Lloveras guarda un vincle molt especial amb el Principat on la seva família resideix, i el seu fisioterapeuta i persona que l’acompanya en totes les curses és l’andorrà Eloi Fernández Gil