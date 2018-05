El MoraBanc vol donar la sorpresa i conquerir el Palau Blaugrana

El MoraBanc va fer història dijous a la nit al certificar la seva 19a victòria al darrer partit de la fase regular de la Lliga Endesa i a l’aconseguir la sisena plaça, a més de guanyar-se un lloc per a l’Eurocup. Va ser davant el València, equip que va patir l’envestida andorrana i va perdre per 87 a 69 en un partit mític al Poliesportiu Andorra.

Peñarroa: «Hem de jugar valents, si fem un bon partit de ben segur que els posarem les coses molt difícils»

La festa va durar poc. Des d’ahir l’equip ja està pensant en el partit de demà contra l’FC Barcelona Lassa a les 20.45 hores al Palau Blaugrana. El segon matx serà dimecres a les 19.45 al Poliesportiu d’Andorra i en cas de ser necessari es jugaria un tercer divendres a Barcelona de nou perquè aquesta ronda es juga al millor de tres. L’equip podria haver-se trobat al València o al Baskònia però per aquelles situacions que a vegades es produeixen, haurà de jugar contra l’imparable Barça, que tot i ser un poc irregular, ara per ara, es troba en un moment excepcional i és imponent. Però com sempre, el MoraBanc no té por i podria donar la sorpresa.

En aquest sentit, Joan Peñarroya està molt satisfet per la posició de l’equip. Va remarcar que «qualsevol dels quatre equips amb els quals es podien trobar seria un gran rival» i va destacar que el Barça és un «enorme rival que ha canviat» i que «ens ha guanyat els dos darrers partits de forma clara», no obstant això, aposta per «jugar valent» i estava convençut de què «si fem un bon partit, els posarem les coses difícils».

Una victòria i dues derrotes

Aquesta temporada els equips s’han trobat tres vegades, dues de les quals van guanyar els blaugrana i l’altre dels tricolors. A la jornada 17 de la Lliga Endesa, el MoraBanc va començar la seva ratxa i va guanyar per 102 a 90 als de Svetislav Pesic. El Barça arriba al partit després d’haver trepitjat còmodament al Tecnyconta Saragossa al Palau Blaugrana en un partit en què no es jugaven res, però així i tot, l’equip es va mostrar intractable i van demostrar la seva superioritat amb un resultat de 100 a 84 i amb un encert en tir exterior realment preocupant. El MoraBanc s’haurà de concentrar com mai per intentar anul·lar l’atac del rival.

El Barça té el segon millor atac de la Lliga Endesa amb un total de 3.030 punts i una mitja de 89,12 punts per partit i només el supera el Reial Madrid. En defensa és el setè millor equip de la competició amb una mitja de 79,15 punts per matx. Així mateix, l’equip és el millor en assistències de la lliga amb un total de 707 i una mitja de 20,79 per trobada mentre que és el segon en valoració amb una mitja de 103,03 i un total de 3.503 punts. En percentatge de tirs de dos encertats, aconsegueix anotar davant cada rival una mitjana del 56,54% intentats mentre que en triples és el segon amb el 39,60% d’encert. Així mateix, és l’equip més recuperador. Com a dada curiosa i pot ser la més optimista és que és el pitjor equip en percentatge de tirs lliures encertats de la competició, amb només el 70,92%. També és l’equip que més taps ha rebut. Pel que fa a jugadors, Thomas Heurtel és el setè jugador al rànquing ACB i Ante Tomic, el novè.

Per altra banda, el MoraBanc arriba com a quart millor conjunt de la Lliga Endesa, amb una mitja de 85,25 punts per partit. El seu joc ofensiu es deu en bona part al seu encert des dels 6,75 metres.