Els impulsors de la Cabeca, sense un projecte definit

Les obres que han de permetre veure realitzada la macrourbanització de la Cabeca, a l’entrada de la parròquia d’Encamp, han començat però es desenvolupen lentament. Aquells qui passen per la Bartra es poden haver adonat que els terrenys que hi ha just darrere de la benzinera i que formen part del projecte ja s’hi pot apreciar una petita plaça i que al llarg de les diverses parcel·les, fins a tocar a Radio Andorra, les màquines han començat a definir els vials que hi haurà a la urbanització. De moment són les úniques obres que s’hi veuran.



Des de CriteriaCaixa, que va passar a ser un dels màxims accionistes d’aquest projecte urbanístic, es va explicar que ara fa un any es van iniciar els treballs de la primera fase d’urbanització de la xarxa viària, que van incloure justament la construcció de la placeta, la col·locació d’alguns bancs i la instal·lació d’alguns serveis. A més, una de les tasques importants que s’haurà de dur a terme és l’anivellament de tots els terrenys. Així, a la part sud, a toca de la parròquia d’Escaldes, és per on van començar les obres de construcció dels vials, definició de les parcel·les i construcció del clavegueram i algunes canalitzacions. Ara aquests treballs, corresponents a la segona fase de la urbanització, s’han estès també més al nord, a tocar d’Encamp. Des de CriteriaCaixa es va indicar que la previsió és que a finals del 2019 aquestes obres estiguin acabades.

Manca de projecte

El que no està gens clar encara és quin serà el projecte que es desenvoluparà a la zona. El febrer del 2015 el comú d’Encamp va aprovar el projecte que preveia construir en un espai de 155.000 metres de superfície una zona residencial a més d’espai per a comerç, oci i un parc empresarial que sempre s’ha defensat que esdevindria un revulsiu per a la parròquia. Ara, però, els accionistes majoritaris van deixar clar que no hi ha res definit. Les obres de definició de la xarxa viària no condicionaran el què es pugui desenvolupar després, així que s’ha optat per deixar els terrenys de manera que puguin acabar tenint qualsevol ús. De fet, es va assegurar que encara no s’ha parlat ni amb el Govern ni amb el comú perquè primer de tot es vol tenir clar la proposta que es presentarà.