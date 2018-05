Els diabètics celebren la nova cobertura de la CASS

L’anunci que va fer el Govern la setmana passada que la CASS passarà a finançar els dispositius de monitoratge continu de la glucosa per a pacients amb diabetis a partir de l’1 de juny, ha estat molt ben rebut entre el col·lectiu de diabètics del Principat. Segons va explicar la seva presidenta, Madhu Jethani, «feia dos anys que lluitàvem per aconseguir-ho». En aquest sentit, malgrat que es va mostar a l’espera de saber els detalls exactes de com funcionarà el nou sistema, considera que és una decisió positiva. «Si Andorra vol ser capdavantera i una smartcity com s’està dient, s’ha d’apostar per coses com aquesta». Jethani va remarcar queels donarà «qualitat de vida». De la mateixa manera va recordar que «a França ja ho paguen i a Espanya també, només faltàvem nosaltres».



El Govern va anunciar que es finançaran aparells de monitoratge a temps real amb alarmes i els aparells tipus flash, que també fan una lectura contínua que es pot llegir apropant el receptor al sensor. Al primer sistema hi tindran accés els pacients en tractament intensiu amb insulina que siguin menors de 7 anys, dones diabètiques embarassades o pacients que presenten hipoglucèmies greus, amb un cost de 10 euros al mes. Tot el gruix de pacients en tractament intensiu amb insulina podran optar al sistema flash, amb un cost de 12 euros (finançament del 90%).