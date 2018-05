La Junta Electoral desestima una de les llistes a la CASS

La Junta Electoral s’ha acabat pronunciant i ha invalidat una de les candidatures a les eleccions del consell d’administració de la CASS, previstes per al proper 20 de juny. Es tracta de la llista d’assalariats que integren Carolina Caubet com a titular i Gemma Bofarull com a suplent; aquesta última sotsdirectora d’un departament d’Andbank. Precisament aquest va ser el motiu que va motivar la presentació d’un recurs contrari a la seva candidatura per part d’una altra llista.

Adscrivint-se a la llei de la CASS, la Junta Electoral va desestimar-la al·legant que els directius dels bancs no poden formar part del consell d’administració de la parapública. Tot i així, Gemma Bofarull va assegurar en declaracions a EL PERIÒDIC que ja n’estava al cas en el moment de presentar la seva candidatura i que per això una setmana abans de formalitzar-la va traslladar la consulta a la CASS. «La Carolina i jo vam anticipar-nos per evitar aquesta situació, però no ens van donar resposta i després van acceptar-nos la candidatura», va relatar Bofarull.

En mans de la justícia

Seguint els terminis preestablerts, just ahir –abans que es complissin les 24 hores des que havien rebut la notificació– van presentar un recurs al Tribunal Superior per evitar la seva retirada de la cursa electoral. «Jo no considero que tingui un càrrec representatiu i també soc assalariada per poder representar el col·lectiu a la CASS», va apuntar la suplent de la llista. A tot això, Bofarull va afegir que considerava un greuge major que entre les candidatures hi hagi una interventora delegada del Govern que a més es dedica al control de les finances de les parapúbliques.

Tot donant resposta a un altre recurs interposat, la Junta Electoral sí que ha validat la candidatura dels pensionistes integrada per Pilar Cortadella i Fèlix Zapatero, que havia estat qüestionada perquè tots dos haurien començat a fer campanya inclús abans que el consell d’administració de la CASS validés la seva llista i les altres 15 el passat 14 de maig.