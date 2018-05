Inversió d’1,7 milions als entorns de l’església del Pas

El Comú d’Encamp manté la promesa de seguir invertint per embellir el Pas de la Casa i poder fer un rentat de cara al poble. Amb aquest objectiu la corporació té previst fer una inversió d’1,68 milions per actuar als entorns de la plaça de l’Església.

Dimecres passat es va fer públic l’edicte al BOPA per convocar el concurs públic que ha de permetre adjudicar els treballs de remodelació d’aquesta zona. Segons va detallar el cònsol major de la parròquia, Jordi Torres, la voluntat és que les obres puguin començar «abans de l’estiu». De fet, el termini per presentar ofertes al concurs acabarà el dia 25 de juny a les 10 del matí, el mateix dia que la corporació té previst dur a terme l’obertura dels plecs. «És un projecte d’embelliment que ens vam comprometre a fer en alguns carrers del poble i després d’aquest concurs en traurem un altre per fer la remodelació del carrer Sant Jordi», va exposar el mandatari. La idea és que aquesta segona intervenció es pugui adjudicar de cara a la tardor «i puguem finalitzar les obres l’any que ve».



La intervenció prevista a la plaça de l’Església preveu reformar les voravies, fent-les més amples, es refarà la calçada i s’ha previst canviar el mobiliari urbà.



Torres va detallar que es posaran alguns bancs, noves jardineres i els fanals que hi ha posat en algunes façanes es trauran per clavar-los a terra. Ara bé, el cònsol va destacar que la voluntat és que «tots els elements més estètics, com els bancs o les jardineres, no siguin fixos, sinó que els puguem treure i posar quan voguem per facilitar la treta de neu». Així doncs, la proposta del comú és que durant els mesos d’estiu i tardor els elements estiguin al carrer i que un cop comenci a nevar es puguin treure.

Descontaminació

Unes obres que no es veuran afectades en cap cas pels treballs de descontaminació que es puguin dur a terme al poble, ja que la descontaminació afecta al subsòl de la plaça mentre que la intervenció serà a les voravies i mobiliari urbà. El cap visible del comú d’Encamp va indicar que a hores d’ara s’estan analitzant les diferents ofertes que s’han rebut per fer la descontaminació i que en un termini màxim d’uns 15 dies s’hauria de donar a conèixer l’adjudicació.



Amb tot, va recordar que es tracta d’un projecte a llarg termini, «que potser durarà 2 o 3 anys, en funció del grau de contaminació que hi hagi». Per dur-lo a terme s’instal·laran unes bombes que s’encarregaran de succionar del subsòl els residus d’hidrocarburs que hi hagi. «Mentre en vagin traient, les bombes hauran de funcionar», va indicar.