35 persones es presenten a les 13 places del cos de Policia

27 homes i vuit dones s’han presentat a la convocatòria del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior per contractar 13 persones que ocupin places en el lloc de treball d’agent de policia, adscrit al cos de Policia. L’edicte es va publicar al BOPA el 18 d’abril, i el termini per optar a una de les places va finalitzar ahir. La Policia ha confirmat que han entregat la documentació un total de 35 persones.

Entre els diferents requisits que han de complir els candidats a agent de policia hi ha el de tenir la nacionalitat andorrana, ser major d’edat, posseir el títol de batxillerat o un diploma equivalent, el permís de conduir andorrà B2, no tenir antecedents penals i tenir una alçada mínima d’1,60 metres per a les dones i d’1,65 metres per als homes. Els candidats admesos al procés de selecció hauran de superar diverses proves i els 13 que obtinguin la millor qualificació global hauran de seguir una formació específica d’un màxim de nou mesos per entrar a formar part del cos de Policia.