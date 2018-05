La llei diu que les memòries són de consulta pública

La intervenció arqueològica del forn trobat un mes enrere al Camp del Perot, a Sant Julià de Lòria, està suscitant dubtes sobre els procediments que se segueixen en aquesta matèria al Principat. El passat dijous dos membres de l’Associació Professional d’Arqueòlegs i Historiadors d’Andorra (Apaha) van veure denegada la seva sol·licitud per consultar la memòria corresponent a la campanya que l’arqueòleg Òscar Augé –el mateix que ara dirigeix la intervenció del forn del Perot– va dur a terme el 2015 al Forat de la Coma, a Ordino.

La resposta que van rebre dels tècnics de Patrimoni Cultural va ser que «aquesta memòria no existeix» i, a més, van negar-se a fer el document acreditatiu conforme havien acudit a realitzar aquella consulta «per falta de temps i l’absència del coordinador». Més enllà de les irregularitats en la contractació d’Augé, però, des de l’Apahavan voler denunciar els constants obstacles del Ministeri de Cultura. El Govern havia explicat que «és possible sol·licitar la consulta de la memòria per a professionals de l’arqueologia o la història interessats en el projecte», tot i que després va rectificar i va especificar que «pot accedir-hi qualsevol que faci la sol·licitud, però que consulta pública no vol dir penjar les memòries a Internet».

L’Apaha va insistir que és «una obligació del Govern proporcionar aquesta informació i que no pot privar-ne l’accés ni exigir una condició especial o elitista per consultar-la». I va apuntar que hauria d’estar disponible online per a tothom com succeeix en els països veïns.

De tota manera, aquesta no és la primera vegada que l’associació no pot accedir a una memòria. El passat mes de febrer van fer una sol·licitud més àmplia sobre la qual encara no han rebut resposta tot i que el límit establert és de dos mesos.