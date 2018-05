Record d’Emili Vicente un any després

Ferran Pol va tenir un calorós record per Emili Vicente quan es va complir un any de la seva mort a Canòlich mentre feia ciclisme. Pol es va apropar al lloc de l’accident a deixar-hi un centre de flors. «Va ser una pèrdua molt significativa pel futbol català», expressava ahir en roda de premsa. «El recordem molt els jugadors, està en la nostra memòria i tot el que va fer pel futbol ens fa molt feliços, va deixar una petjada molt gran al club», manifestava. «Va ser una persona extraordinària, un grandíssim entrenador», recordava. «Deixar l’Andorra a tercera era un objectiu que li hagués agradat assolit i quan això passi, el recordarem, perquè en serà un partícip», afegia.

Referent a la marxa de Candi Viladrich, Pol va destacar que els «ha transmès la seva filosofia i el seu caràcter guanyador» i que «ha estat una bona temporada». «Hem d’estar molt satisfets amb la feina que ha fet», explicava. En aquest sentit, referent als rumors que apunten a Richard Imbernón com a nou entrenador del club, considera que «té l’estil de l’FC Andorra» i espera que pugui «fer el salt que es mereix al club per poder assolir l’ascens».

El futur de Pol, a Andorra

Així mateix, el porter va voler recordar la seva intenció «de seguir a Andorra» perquè «el tema de la selecció fa que em quedi». «Espero que algun dia quan em retiri hi pugui haver porters qualificats i ben dotats per poder defensar l’equip nacional», subratllava. D’aquesta manera, demà jugarà el seu partit com a porter tricolor. Serà contra l’Atlètic Alpicat, un partit «especial» per ell en què «cap dels dos ens juguem pràcticament res». Tot i això, informava que se sortirà «a donar-ho tot» i que «esperem donar un bon espectable per acabar amb bones sensacions».