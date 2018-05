Teixidó acaba 13è a Zegama en una mala cursa

Ferran Teixidó va acabar 13è amb un temps de 37.30 a la cursa de Zegama del Vertical Kilometer World Circuit. Segons va valorar, «és una cursa per a oblidar» perquè «el canvi de recorregut m’ha perjudicat, ja que era més per córrer que el traçat original, el qual s’adapta molt bé a les meves característiques». «He de pensar ja en la propera competició», manifestava. La victòria va ser per Remy Bonnet amb un temps de 31.24 en categoria masculina. Segon va ser Oriol Cardona amb 32.03 i tercer, Imanol Goñi amb 33.45. En categoria femenina, Christel Dewalle va repetir victòria amb 37.36. Segona va ser Emma Pooley amb 39.29 i Jessica Pardin va ser tercera amb 39.58. Teòricament, el circuit havia de beneficiar a Teixidó però el canvi de recorregut per la previsió de tempesta elèctrica el va perjudicar.

Segona edició

Per altra banda, diumenge es disputa la primera prova puntuable del calendari de la Copa d’Andorra de curses de muntanya, la Jorma Urban Trail. Pau Capell és el cap de cartell de la prova.