Llobera segueix sense problemes a l’Hellas

Margot Llobera segueix amb bon peu a l’Hellas Ral·li i només li resten dues etapes per finalitzar la prova. L’etapa d’avui, la cinquena, «va anar molt bé tot i les grans quantitats de pedres soltes amb les quals em vaig trobar, també va ser difícil per la pluja de les darreres hores, fet que feia que les pedres rellisquessin més», explicava. «Estic molt cansada físicament i es nota, em mantinc però em noto amb un ritme més baix, vaig anar perdent posicions perquè optava anar al meu ritme». «Fa sis dies que estic una mitjana de deu hores sobre la moto però tot està funcionant com havíem planejat», comentava.