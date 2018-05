«Des que tinc ús de raó que el meu pare cull api silvestre al camp, té molta experiència amb les plantes», va assegurar ahir a EL PERIÒDIC Nerea Moreno, la resident de 29 anys que es va intoxicar per menjar una amanida amb fulles d’una herba verinosa dimecres al migdia. Moreno i la seva xicota, Ainoha Fernàndez, de 23 anys, van rebre l’alta hospitalària ahir a les 16.00h, després de dos dies i mig ingressades, i estan a l’espera de l’evolució dels seus pares, que a l’hora del tancament d’aquest rotatiu encara eren a la Unitat de Cures Intensives (UCI).



Moreno i Fernàndez van destacar, poc després de sortir de l’hospital, que encara s’ha de confirmar si el motiu de la intoxicació és la tora blava. «No ens vam menjar una amanida de tora, perquè si no, ja no seríem aquí», va aclarir Moreno. «Els metges ens han dit que potser l’arrel de l’api va fregar amb la de la planta tòxica», va afegir la noia.

Del formigueig a la paràlisi

«El meu pare va anar a la Vall d’Incles aquest cap de setmana i va tornar amb enciam de font i xicoies, que vam menjar dilluns, i amb api silvestre, que vam tastar el dimecres», va relatar Moreno. De l’amanida que van fer, tots se’n van menjar un plat, excepte el seu pare, de 64 anys, que va repetir dues vegades. «Al principi vam notar com un formigueig a la boca i a la llengua i una pressió a la gola, però vam pensar que l’api s’hauria barrejat amb algun tros d’ortiga», va explicar Fernàndez.



La mare, de 63 anys, i el pare no van percebre res estrany i van continuar menjant. Les noies van anar a fer gàrgares amb llet per intentar rebaixar la sensació. Mentrestant, el pare feia bromes i anava fent-se amb més amanida del bol. «Això era a les 14.00h. A les 15.00h l’Ainoha havia de ser a la feina, i un cop allà em va trucar perquè el formigueig se li va estendre a les cames», explicava Moreno. El pare, assegut al sofà, va començar a notar el mateix símptoma i van decidir trucar a urgències. Van preferir anar en taxi que no pas en ambulància.



Un cop a l’entrada del centre hospitalari, l’home no podia amb el seu propi pes i la mare estava molt agitada. «Al meu pare li ha afectat més al cor i a la meva mare, al cervell i al sistema nerviós», va puntualitzar Moreno. A les 16.00h, la situació va empitjorar. «Els efectes més forts van arribar a les dues hores de la ingesta. No podia respirar i tot el cos se’m va paralitzar, sobretot els braços i les mans. Pensava que perdia per sempre la mobilitat», va recordar la filla.



A Fernàndez, la paràlisi li va afectar de cintura cap abaix i no va patir cap arrítmia, a diferència dels altres. De fet, va ser l’única que es va mantenir a planta des del principi. La resta de la família va ser traslladada a l’UCI. El pare, segons va assegurar la seva filla, va patir fins a cinc aturades cardíaques en 24 hores.

Optimistes

Durant tot el dia d’ahir, l’afectat ja no va presentar arrítmes i, a més, va fer intents de respirar per ell mateix. «Ens dona esperances perquè està molt millor que quan va entrar», subratlla Moreno. La parella encara amb optimisme l’últim diagnòstic dels metges. Els professionals continuen considerant la situació «crítica», però veuen més possibilitats que se’n surti.



El pare encara està intubat i amb respiració mecànica. Fins ahir al matí, la dona també ho estava. «He estat molt angoixada fins que els he pogut veure», va dir Moreno, que ahir ja va visitar la seva mare i va poder parlar amb ella. «El meu germà els va anar a veure quan estaven intubats i va tornar amb la cara blanca. Em va recomanar que hi anés més endavant», va recordar. Ahir també va veure el seu pare. «No se si em sentia, però ha mogut el cap en algun moment, no sé si per acte reflex».

Carbó activat, un remei

Es desconeix un antídot contra els efectes de la tora, però en cas d’intoxicació per un element orgànic, s’utilitza el carbó activat. «Ens en van donar perquè absorbeix les mol·lècules tòxiques. Després les expulsem quan anem al lavabo», va detallar Fernàndez. Així, s’eliminen al defecar, cosa que encara no ha pogut fer el pare. «Tampoc li poden donar res perquè vagi al lavabo perquè va sedat, però ara li estan baixant la dosi de sedació», va ressaltar la filla.