Martí 'anima' L'A a convergir amb el PS

El cap de Govern, Toni Martí, no entén com dos partits amb posicionaments tan oposats en alguns temes cabdals com són Liberals d'Andorra (L'A) i el Partit Socialdemòcrata (PS) han fet una aliança electoral per a les llistes territorials. Tot i que Martí saluda totes les opcions polítiques, ja que "com més opcions hi hagi, millor per als electors", recorda que el PS ha plantejat, últimament, uns plantejaments "rupturistes", com suprimir la religió del currículum de les escoles públiques o permetre l'avortament en almenys tres supòsits bàsics. El líder demòcrata opina que "L'A s'hi haurà de pronunciar", ja que es tracta de qüestions que "poden posar en perill el coprincipat".



Martí ho ha dit aquest dissabte durant la Diada de Canòlich, a la qual ha assistit, per última vegada, com a cap de Govern. El màxim responsable de l'executiu ha insistit que "el PS dona la sensació que vol trencar amb unes coses establertes que no fan cap mal", i s'ha referit, explícitament, a la interrupció de l'embaràs: "Ja sé que l'avortament és un tema complicat, i entenc el neguit de les dones, però la Constitució diu el que diu, i si es toca, es toca el coprincipat". "Jo defenso amb molta força el coprincipat, ja que part de la nostra sobirania de tants segles d'història s'ha preservat gràcies al coprincipat", ha afegit. El cap de Govern ha reiterat que l'avortament no està previst a la Carta Magna, que és un text que es va pactar l'any 1993, i mentre hi ha temes socials que no impliquen cap perill per al coprincipat, com les adopcions o les unions civils entre persones del mateix sexe, "hi ha decisions que forcen sortides". Martí ha argumentat que el coprincipat seguirà vigent sempre que el poble ho vulgui.



Quant al pacte entre liberals i socialdemòcrates, Martí també ha recordat que mentre Gallardo és un "euroescèptic", López està a favor de l'acostament amb Europa. Per tot això, el líder de l'executiu proposa que es posicionin, i adverteix que "no tot s'hi val" a l'hora de fer "càlculs aritmètics". DA també està en converses amb Unió Laurediana+Ciutadans Compromesos per a un possible pacte electoral, però encara està molt verd. "Hem de ser prudents", ha advertit. Martí ha reiterat que DA no es va constituir "per anar en contra de ningú, sinó que ens vam ajuntar gent de moltes maneres de pensar. De fet, hi ha hagut trencadissa en tots els partits menys a DA, perquè vam fer un pacte d'estabilitat", ha conclòs.



Per la seva part, el cap de l'oposició, Josep Pintat (UL), ha replicat que encara no hi ha cap pacte amb DA i ha repetit que, per sentit comú, hi ha massa lleis a tràmit parlamentari. "Avui s'estan entrant lleis de molt calat, i si no es poden treballar mínimament, el resultat potser no serà l'òptim", ha alertat. "Les lleis han d'estar ben meditades", ha prosseguit, "i als que estem a l'oposició seguir aquest ritme ens costa, per tant, no podem comprometre'ns, no podem votar lleis que seran un nyap".



Quant al pacte L'A+PS, Pintat ha argumentat que "si creuen que és l'oferta que la ciutadania vol, serà la ciutadania que ho dirà". "La llibertat és un bé preuat, no em preocupa, i cada formació ha de tenir les seves idees clares, presentar plantejaments a la ciutadania i que la gent voti", ha resolt.



Un altre Pintat, l'excap de Govern Albert Pintat, que no s'ha volgut perdre la festa de Canòlich, ha rebutjat opinar directament sobre cap pacte, però ha comentat que veient "la profunditat i l'amplitud dels problemes que Andorra afronta, com més dividits estem pitjor ens en sortirem. Hem de buscar el que ens uneix, i fer candidatures amb intel·ligència, o pagarem les baralles".



Finalment, el conseller de Cultura del comú de Sant Julià de Lòria, Josep Roig, ha admès que a ell, personalment, li faria "il·lusió" una fórmula per a les [llistes] territorials semblant a la de Laurèdia en Comú, una candidatura que va aglutinar gent de diferents sensibilitats, i que els va donar l'èxit a la parròquia. Roig és de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), el partit al qual L'A i PS han deixat fora del pacte electoral per concórrer conjuntament a les parròquies. Amb tot, el conseller ha estat prudent i ha recalcat que no hi ha res tancat; de fet, encara no se sap ni quan seran les eleccions generals.