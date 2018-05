El PS creu que federacions i clubs tindran «un futur negre»

El PS creu que la nova Llei de l’esport suposa un «futur negre» per a la gran majoria de federacions i clubs d’Andorra. En un comunicat, el grup parlamentari lamenta que el text estigui fonamentalment pensat per afavorir els esportistes d’elit i dotar de més recursos a determinades modalitats a canvi d’oblidar la resta i considera que no es té en compte els valors com a eina educativa, de cohesió de la societat o de millora dels hàbits de salut que té la pràctica esportiva. Per aquest motiu, els consellers generals de la formació van presentar una esmena a la totalitat al projecte legislatiu, a banda de 28 propostes de modificacions parcials.

Descontent amb la llei

En general, el text no agrada al PS. En aquest sentit, el conseller general Pere López la troba excessivament «pensada per a esportistes d’alt nivell» i per «dotar de més recursos a determinades federacions», seguint «la tendència dels darrers anys en què s’han reduït, amb caràcter general, les subvencions al conjunt de les entitats» mentre «han augmentat significativament» les concedides a les d’esquí i muntanyisme.

En canvi, els socialdemòcrates destaquen que el text deixa en un segon pla, o fins i tot oblida, altres punts bàsics com són el foment de la cohesió social, la importància de l’esport base a nivell educatiu i formatiu o la necessitat de fomentar la seva pràctica dins dels hàbits saludables. Per aquests motius, es va optar perquè els tres parlamentaris socialdemòcrates presentin una esmena a la totalitat al text, que serà debatuda dijous vinent al ple del Consell General.

Per altra banda, la formació també va tramitar un total de 28 esmenes parcials al projecte legislatiu. Fins a sis d’elles fan referència a modificar l’article que aborda els criteris per atorgar les subvencions a clubs i federacions Així, des del PS es proposa que a l’hora de distribuir aquests ajuts, el Govern hagi de tenir en compte aspectes que el projecte legislatiu original no contempla, com ara la planificació esportiva, el foment de l’esport base, les pràctiques que afavoreixen els hàbits saludables o l’impuls d’activitats per a la integració social, especialment per a joves i adolescents en risc. A més, el PS tampoc comparteix la creació d’una Fundació de l’Esport.

Un altre grup de les propostes de modificació de la llei persegueixen l’objectiu de facilitar el funcionament de clubs i federacions, ja que, en els casos de les més petites, el text els imposa algunes obligacions complicades de complir. També es vol incorporar la possibilitat que els codis de bones pràctiques puguin ser diferents en funció de la capacitat econòmica i estructura de cada federació.

Patrocinis deduïbles

Finalment, el PS proposa que les persones físiques o jurídiques que realitzin aportacions per a la promoció o desenvolupament d’activitats esportives o que en siguin patrocinadores puguin deduir part d’aquesta despesa a l’hora de fer la declaració de l’impost de societats o bé de l’IRPF. En tots dos casos, es proposa que es pugui aplicar fins a un màxim del 10% a la quota de tributació.