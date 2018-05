El Memorial Francesc Vila més exitós

La 19a edició del Memorial Francesc Vila de futbol formatiu va ser un èxit absolut i es va viure una de les edicions amb més ambient a les graderies. Avui s'han celebrat les finals de les tres categories: benjamí, aleví i femení. Els campions van ser l’RCD Espanyol, el Villarreal CF i l’SK Slavia Praga, respectivament.

La primera final disputada va ser la benjamina. El Gimnàstic de Tarragona i l’RCD Espanyol es veien les cares per decidir el primer campió de l’edició 2018 del Memorial Francesc Vila. Els blanc-i-blaus van superar els tarragonins per 3-1 i es van proclamar guanyadors de la categoria. En aquesta, la selecció d’Andorra va acabar en 11a posició després de superar l’Athletic Club de Bilbao a la tanda de penals després d’un empat a dos. A la fase regular, van guanyar als bilbaïns per 3 a 0.

En la categoria alevina, la final va ser entre l’Espanyol i el Villarreal. Els blanc-i-blaus volien emportar-se la segona categoria de la tarda, però els grocs els ho van impedir amb un 2 a 0. En aquesta categoria la Selecció d’Andorra no va poder evitar la dotzena plaça després de caure en l’últim partit davant l’Sporting de Gijón per 2-1.

Pel que fa a la final femenina que enfrontava a la Reial Societat i l’Slavia de Praga, les txeques van guanyar per 4 a 2 després de remuntar el marcador. Tots dos equips s’havien trobat ja a la fase de grups, aleshores, el triomf va ser per a les basques a la tanda de penals, després d’empatar a 2 en el temps reglamentari. Les andorranes van ser sisenes, caient en el darrer partit per 2 a 0 davant la Selecció de Lleida.

Un torneig de qualitat

En aquest sentit cal destacar la qualitat del torneig, ja que hi participen alguns dels equips més importants de la base espanyola així com altres equips importants del panorama internacional. El torneig formatiu va més enllà de resultats i el més important és que els equips arribats de diferents punts de la geografia espanyola, Tolosa i Praga, van poder gaudir, una vegada més, de l’ambient festiu del Memorial.

Valoració positiva

Àlex Rodríguez, seleccionador andorrà aleví, valora positivament l’esdeveniment i creu que «en línies generals ha anat bé» perquè «hem guanyat algun partit i s’ha treballat bé». «Aquest any la fornada de jugadors no era tan bona com la de l’any passat però hem competit al màxim i estem plenament satisfets», comentava. A més, va aprofitar per destacar l’excel·lent ambient: «Ha estat molt bo pel país, el cap feia goig i les graderies estaven plenes, sobretot durant les finals, que estava de gom a gom».

Xavi Bonet, el responsable de comunicació de la FAF, també es va mostrar molt content en aquesta línia: «L’ambient ha sigut excel·lent, com a cada memorial, amb graderies molt plenes, a més, hi havia molta gent dels equips de fora». Pel que fa a l’organització també estava satisfet. «Tot ha anat molt bé, els partits han començat en hora». En referència als jugadors del Principal, va destacar que «tot i que els resultats no han estat de l’any passat», «els benjamins, i en general tots, han tingut categories molt difícils», però que estaven contents.