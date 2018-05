L’Andorra tanca la competició amb bon sabor de boca

L’FC Andorra ha acabat avui la temporada guanyant per 2 a 1 a l’Atlètic Alpicat a la Borda Mateu. Emili Garcia ha marcat el primer gol al minut 19, resultat d’una mitja part excel·lent, sabent acorralar al rival. Després del gol, a l'equip li ha costat trobar el punt d’equilibri. La situació s'ha agreujat amb el gol que Gerard Castelló ha marcat al minut 56 però els tricolors han generat diverses oportunitats i vuit minuts després del gol de l’Alpicat, Jordi ha fet el gol que els ha permès acabar el campionat amb 49 punts, sent novens a la taula i molt lluny de les posicions de descens, que era l’objectiu de la temporada. Finalment, el San Cristóbal és l’equip que puja automàticament de divisió i el Martinenc serà l’equip que haurà de jugar els play-off.

Passadís a Pol

Aquest ha sigut el darrer partit de Ferran Pol guardant la porteria tricolor. «Em sento molt satisfet per l’etapa que he viscut, he fet grans amics i hem assolit molts objectius», destaca. «Estic molt feliç de deixar l’Andorra a Primera Catalana, per mi és satisfacció i esperem que l’any vinent puguem fer un pas més i, si la meva col·laboració potser d’una altra manera, seguiré encantat de fer que el club pugui créixer. En aquest darrer partit, Pol ha sigut camviat quan faltaven deu minuts com a homenatge i tots els jugadors li han fet un emotiu passadís de comiat. «Són la meva família i el meu club m’ha donat els valors que avui en dia tinc, són grans companys i estic encantat d’haver pogut sentir l’essència del futbol, tot això sempre quedarà al cor», expressa el porter andorrà emocionat.

Els deures fets

«Estic content perquè marxo amb els deures fets i amb haver guanyat davant d’un Alpicat que s’ho jugava tot, patint hem pogut controlar el partit», explica Candi Viladrich, que deixa la banquera tricolor. «Em fa especial il·lusió acomiadar-me amb una victòria i amb els tres punts, a més hem guanyat dos llocs a la classificació, les sensacions són molt bones», afegeix.