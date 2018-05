Casal i Español s’adjudiquen la segona Jorma Urban Trail

La cursa tenia 21 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell acumulat i tenia un recorregut circular, sortia del Prat del Roure, pujava fins a Entremesaigües i baixava per Coll Jovell, passava per Sant Miquel d’Engolasters i el Pont de la Tosca fins meta.

Escaldes-Engordany han donat avui el tret de sortida de la Multisegur Copa d’Andorra de curses de muntanya 2018 amb la segona edició de la Jorma Urban Trail, prova que va comptar amb 400 inscrits repartits en diferents categories i recorreguts. El corredor Marc Casal es va proclamar vencedor absolut de la prova amb un temps de 1.48,43. El seu germà Òscar va entrar a meta un segon més tard. Tercer al podi va ser Guillem Campeny. En categoria femenina, la victòria va ser per estat l’alt urgellenca Roser Español que va marcar un temps de 2.19,59. Inma Parrila va ser segona i Anna Artal, tercera.

