Vila insisteix que el Tobotronc és segur segons els informes tècnics

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, va aclarir que els sistemes de seguretat de giny de l’atracció del Tobotronc, a Naturlandia, no presenten cap deficiència. L’apreciació arribava després que a principis d’any una dona resultés greument ferida en sortir projectada d’aquesta atracció.

Vila va precisar que «la dona va caure» i que els informes tècnics avalen la seguretat del Tobotronc malgrat que la família de la víctima segueix insistint que la caiguda va ser provocada per mancances en els procediments de seguretat del parc. El cònsol va recordar que és la dona qui no es va cordar el cinturó de seguretat un cop a dalt de l’atracció i que va caure per no haver seguit les normes establertes.