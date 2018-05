El senderisme arriba a totes les comarques de l’Alt Pirineu

La tercera edició dels Festivals de Senderisme dels Pirineus, que tindran lloc durant els caps de setmana de maig, juny i juliol, s’amplia enguany a vuit certàmens, en els quals hi haurà representades totes les comarques de l’Alt Pirineu i Aran i que, en conjunt, oferiran una seixantena de sortides guiades. A l’Alt Urgell, la Muntanya d’Alinyà acollirà una de les propostes, el 16 i 17 de juny.

Divendres es va fer la presentació a càrrec del vicepresident tercer de la Diputació i vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard Sabarich; el director general de Polítiques de Muntanya, Albert Alins, i el director de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Pere Porta. Inspirats en els walking festivals dels països centreeuropeus, els festivals de senderisme tenen en comú les rutes a peu guiades com a eix central i els guies interpretadors locals coneixedors del patrimoni pirinenc com a acompanyants de les sortides. Els festivals combinen itineraris per a famílies i gent gran que transcorren per camins senzills, amb propostes per als més avesats a recórrer llargues distàncies.

Aquestes sortides guiades tenen uns preus molt inferiors als habituals, per la qual cosa tals esdeveniments són una gran oportunitat per gaudir dels serveis de guies locals titulats amb un gran coneixement del territori. A més de les rutes a peu, les activitats programades permeten conèixer la cultura local: tastets gastronòmics, visites a museus o presentacions de llibres són el complement ideal.

Sabarich ha agraït la col·laboració d’ajuntaments, grups excursionistes, entitats col·laboradores, veïns i l’Idapa per fer possible aquest projecte, que posa en valor un dels aspectes principals i cabdals del turisme pirinenc com és la natura. De la seva part, Alins ha destacat que «les nostres comarques, per productes diversos però complementaris entre ells, són molt atractives per a un públic de turisme familiar que pretenem que sigui fidel, en el sentit que incorpori aquest tipus d’activitats dins del seu lleure de natura».

Porta ha exposat que en aquesta tercera edició ja hi participen les sis comarques de l’Alt Pirineu i Aran amb una oferta de vuit certàmens. En la primera edició hi van participar unes 600 persones. A la segona s’hi van afegir dos territoris més i els visitants van créixer fins als 800, i en aquesta tercera edició es preveu que la xifra de participants superi el miler. Porta ha explicat que els festivals de senderisme són un concepte pioner a Catalunya i gairebé també a escala de tot l’Estat. És un model que s’està desenvolupant al Regne Unit, a Suïssa i també a les illes Canàries. «La diferència és que a la resta de llocs es concentra tota l’activitat en un únic esdeveniment i nosaltres la repartim en vuit setmanes».