El sou mitjà continua superant el de la UE tot i que la diferència cau

La diferència dels sous andorrans amb el de la majoria dels estats europeus continua decantant la balança a favor del Principat. Tot i així, les dades mostren que, durant l’últim any, s’han escurçat les distàncies. Aquest any, el salari mitjà d’Andorra supera en un 5,5% el de la mitjana de la Unió Europea. L’any passat, el percentatge superava el 7%. En números absoluts, Andorra supera en 110 euros Europa, mentre que l’any passat, la superava en 138 euros. La desacceleració es deu al fet que el creixement dels sous del país ha estat menor que la del conjunt de països de la UE.



Concretament, el salari mitjà brut d’Andorra va passar dels 2.071 euros l’any passat als 2.110 euros aquest any. És a dir, suposa un increment interanual de l’1,9%. L’augment del sou mitjà a la UE va ser més agosarat. Dels 1.934 euros que la majoria dels ciutadans europeus cobraven el 2017, es va passar als 2.000. Això es tradueix en una crescuda del 3,4% del 2017 al 2018. Tot i que l’evolució és positiva per als dos, l’indicador ha augmentat un 1,5% més en el cas europeu. A Andorra, la qüestió de les retribucions també ha anat a més, però a remolc d’Europa, que ha portat un ritme més elevat.

Número 12 al rànquing

Els 2.110 euros que el Departament d’Estadística del Govern registra com a sou mitjà al Principat posicionen el país al 12è lloc del rànquing europeu, segons els números analitzats per la multinacional de recursos humans, The Adecco Group, a l’informe VI Monitor anual Adecco sobre salaris (II), publicat la setmana passada. L’estat que està per sota d’Andorra segons el gràfic basat en dades de l’Eurostat, és Itàlia, amb un sou de 2.033 euros. Encara més a baix es troba Espanya, amb 1.639 euros, i Portugal, amb 1.017. La llista la tanca Bulgària, amb un sou de 407 euros.



El país que està immediatament per sobre d’Andorra és França, que compta amb un sou mitjà de 2.356 euros, només 246 euros per sobre que el Principat. El país que lidera el llistat és Dinamarca, on els ciutadans cobren de mitjana fins a 3.807 euros.

Xifres enganyoses

Les dades són extretes de fonts fiables i oficials, però com sempre que s’analitzen aspectes econòmics, s’han de tenir en compte molts factors per evitar que les estadístiques portin a falses conclusions.



El portaveu de l’USdA, Gabriel Ubach, considera que la comparació «no serveix de res» sense valorar el nivell de vida de cada país. Segons Ubach, el sou mitjà real és enganyós. «Perquè la mitjana sigui de 2.000, això vol dir que la meitat de la població, és a dir, 35.000 persones, estan cobrant 4.000 euros, però que l’altra meitat n’està cobrant només 1.000», va denunciar Ubach. La desigualtat social i, concretament, salarial, és una xacra que es constata en la majoria dels territoris, però el sindicalista considera que a Andorra és molt més evident. En part, pels alts sous que cobren els directius del sector financer.

L’objectiu, arribar als 4.000

Ubach va posar com a exemple de l’alt nivell de vida andorrà els preus dels lloguers d’habitatges. «A Andorra el lloguer val el doble que en molts altres països europeus. Si volem cobrar els pisos a 1.000 i 1.500 euros, el sou mitjà hauria de rondar els 4.000», va assegurar.



Sobre la semblança de la xifra andorrana i francesa, el sindicalista considera que el nivell de vida al país veí és, de mitjana, més baix que a Andorra. «Si vas a Perpinyà, trobaràs pisos a meitat de preu que aquí, i ja no et dic de compra», va afirmar. «Això sí, no ens podem comprarar sempre amb grans ciutats com París o Barcelona», va afegir Ubach.



La comparativa amb Espanya, pel portaveu de l’USdA, encara és més clara. «És molt més barat viure a Espanya, si no, ves a la Seu a mirar preus de lloguers. Com s’explica que mitja Andorra vagi a comprar al Mercadona?», va defensar. Ubach equipararia el nivell de vida d’Andorra amb el de Mònaco i no pas amb el d’Espanya o el de França.