Andorra cau del primer al desè lloc en qualitat sanitària

La sanitat andorrana ha deixat de ser la millor del món i ara ocupa la desena posició, segons la revista mèdica The Lancet, que cada any publica una classificació sobre la qualitat del sistema sanitari dels 195 països del món basada en la comparació de dades de 32 causes de mort curables amb una atenció mèdica adequada.

El ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, tot i mostrar-se satisfet per estar al capdamunt del rànquing, dissabte va restar importància a aquest tipus de classificacions, ja que «no volen dir ni molt ni poc» perquè són indicadors molt variables d’un any a un altre en un país amb una població tan petita. En l’última publicació –amb xifres de l’any 2016–, Andorra només va tenir puntuació dolenta en el càncer de pell.