L’home intoxicat per una planta ja és conscient

L’home de 64 anys ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per intoxicació ja és conscient. El resident es troba al centre hospitalari des de dimecres a la tarda, quan va començar a notar els símptomes de la ingesta d’una planta verinosa. Encara s’ha de confirmar l’espècie, però els metges tenen la hipòtesi que es tracta de la tora blava, una herba tòxica molt freqüent als Pirineus.



El pare va patir prop de cinc aturades cardíaques i està intubat i amb respiració mecànica des de la primera nit que va entrar a l’hospital. Segons el que va explicar la seva filla Nerea Moreno, ahir a primera hora del matí va obrir els ulls i al migdia ja reconeixia la seva família i assentia i negava amb el cap. «Ens han dit que el més important és que continuï intentant respirar per ell mateix», va afirmar Moreno, que també va patir les conseqüències de la intoxicació. Els metges van comentar a la família que avui mateix podrien treure-li el tub si continuava evolucionant de la mateixa manera. La mare, de 63 anys, també continua a l’UCI, tot i que és conscient des de divendres. Tal com apunta la filla, podria baixar a planta aquesta tarda.



Moreno i la seva xicota, Ainoha Fernàndez, van estar dos dies i mig ingressades després de menjar un plat d’amanida que, suposadament, contenia api silvestre, collit pel pare a la Vall d’Incles la setmana passada. La família assegura que era api i creu que les plantes recol·lectades haurien tocat amb les arrels de l’herba tòxica. Les dues noies van sortir de l’hospital divendres a les 16.00h.

D’altra banda, el ministre de Salut, Carles Àlvarez, va dir dissabte que «no és gaire usual que la gent confongui aquesta planta».Va assegurar que no recordava un cas com aquest en la història i va aprofitar per demanar a la població que tingui cura a l’hora de menjar aliments que vinguin de la natura i que, en cas de dubte, s’opti per no ingerir-les.