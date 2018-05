Glòria al Palau (76-94)

El MoraBanc Andorra va ampliar ahir la seva llegenda i no en tenia prou en guanyar, sinó que va optar per assaltar i passar per sobre de l’FC Barcelona Lassa al Palau Blaugrana amb un resultat de 76 a 94 amb un gran encert de triples. Ara, les semifinals estan més a prop i el dimecres vinent al Poliesportiu d’Andorra, el MoraBanc podria certificar-ne l’accés. Ningú s’ho podia imaginar i ahir vam viure com l’equip allargava el somni i feia història no només com a club, sinó a la Lliga Endesa. Els tricolors van fer un dels millors partits de la seva vida en el moment ideal, mostrant-se molt més superior del que sol estar habitualment. Ara, s’haurà d’estar preparat per aturar la millor versió del Barça que haurà de posar el turbo si es vol refer de la situació.

Un somni fet realitat

En un play-off no es pot ni parpellejar. El MoraBanc va demostrar des del primer quart que tenia ganes de tot i va començar amb una finor excel·lent, formant un gran nivell defensiu i havent encertat tots els triples intentats.

Dos triples de Walker donaven inici a una primera part fantàstica que obligava als blaugranes a tirar de qualitat individual. El MoraBanc, en aquest primer temps, aconseguia un set de set en triples i estava tenint una boníssima actitud defensiva. Sens dubte, els tricolors estan en el seu millor moment de la temporada i ahir es va notar amb una dosi de concentració i encert, sabent controlar al Barça i aconseguint anotar amb molta facilitat, fent unes jugades molt definides. Quan no era un, era l’altre, podien córrer per la pista, fer transicions ràpides i mostrar el seu joc tan característic. Però el MoraBanc no podia badar perquè quan un no s’ho espera, el Barça tira de genialitats individuals, fet que a vegades pot servir per neutralitzar el bon ritme. Tot i això, marxaven al segon quart havent asfixiat al Barça, amb un quart immaculat i amb un important avantatge al marcador.

El segon quart començava amb el fort ritme dels de Joan Peñarroya i el patró era el mateix que el del temps anterior: tot i la qualitat del joc, el Barça sabia moure la pilota i tirar de d’individualitats per estar dins del partit, és un equip amb molts recursos. Però l’encert del MoraBanc va ser prodigiós i van arribar a aconseguir un avantatge de 14 punts, fet que provocava errors als blaugranes mentre David Jelínek realitzava un partit impecable. No obstant això, al final del quart, el MoraBanc es va veure obligat a baixar la intensitat i el Barça s’anava apropant fins que a la mitja part el resultat era de 40 a 45 després que els blaugranes aconseguissin despertat.

20 minuts per somiar

La segona part començava amb el Barça intentant col·lapsar a l’Andorra, però els del Principat volien fer la festa. En aquest temps, John Shurna demostrava un sorprenent repertori i Colton Iverson ensenyava la seva qualitat i les seves meravelles, tant en joc exterior com interior, que feien obligar a treballar la defensa blaugrana, a més trobaven situacions de tir fàcil i creaven joc, es mantenien concentrats, aguantant els atacs dels de Pesic. En els darrers tres minuts del quart, la pressió augmentava però allà estava Jaka Blazic que començava a trobar-se còmode al duel i els andorrans sabien mantenir la renta del seu primer quart esplèndid. Al final 57-66.

Al darrer quart tot podia ser. Quan faltaven cinc minuts, els andorrans van fer un recital. A més, Blazic es va mostrar perfecte en tir exterior i l’equip ampliava la distància davant d’un Barça que no podia fer-hi res, estava dominat. La contundència de la victòria va ser absoluta per 76 a 94 amb 108 punts de valoració. H