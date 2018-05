El MoraBanc aposta per «una bona mentalitat» i per l’afició per passar

El MoraBanc Andorra va fer història aquest diumenge el Palau Blaugrana. La victòria davant de l’FC Barcelona Lassa al primer partit dels play-off permet somiar i és un canvi de guió pels que veien als blaugranes com a preferits. Francesc Solana, director esportiu del MoraBanc, creu en la victòria: «Demà tenim una oportunitat històrica per fer alguna cosa que està fora de guió». «Si no és demà, encara quedarà divendres, hem de tenir la mentalitat que no s’acaba en aquest partit, tant per la part bona com per la dolenta», manifesta. «L’equip està preparat i concentrat, amb ganes que el país visqui un dia històric», remarca.

Les claus de la victòria

D’aquesta manera, el resultat és just perquè «érem conscients del fet que l’equip estava preparat per jugar els play-off i durant tota la temporada han demostrat que l’equip competeix i, si fa les coses bé, pot guanyar a equips que d’entrada són molt superiors a nosaltres». «Diumenge va ser una demostració, perquè per guanyar al Palau has de fer molt bon partit», recorda. «El grup passa per sobre de la individualitat i diumenge ho vam demostrar», reitera.

No obstant això, la victòria d’ahir va enfadar als blaugranes i ara vindran al Poliesportiu per la revenja: «Hem posat al Barça en una situació límit i és d’esperar que vingui la seva millor versió». Però «nosaltres hem d’esperar al millor Andorra, amb la nostra gent». L’afició ha de fer «el millor paper de la seva vida» i esperen que «per primera vegada en la nostra història es pugui pensar el cartell de no queden entrades». «Aquí juga un país i esperem el suport de tothom per una fita històrica», destaca.

En aquest sentit, tenint en compte les 23 temporades que els quarts de final de la Lliga Endesa s’han jugat en un format 1-1-1, les estadístiques diuen que el 0-1 és poc habitual, ja que només s’ha produït en 17 de les 92 eliminatòries però, un cop aconseguit aquest resultat, el 64,7% de les vegades ha passat l’equip que ha robat el factor camp. Ha estat en 11 dels 17 precedents. En aquest cas, vuit vegades s’ha produït un 0 a 2, només tres vegades un 1 a 2 i sis vegades un 2 a 1. El 0 a 1 aconseguit pel València Basket a la pista del Bilbao Basket el 2015 és el darrer precedent fins que el MoraBanc va rebentar diumenge tots els pronòstics.

La mateixa recepta

Per aquest motiu la recepta «serà la mateixa que hem intentat en els darrers partits», comenta Solana. «Hem d’igualar el seu nivell físic d’intensitat, que sabem quin és, i sabem que si no estem a l’altura ens guanyaran de 20», per tant, «hem de tenir encert» perquè volem «una bona mentalitat per igualar la intensitat, l’energia i el físic del rival». «Juntament amb la nostra gent aconseguirem vèncer els moments de dificultat que es passa a tots els partits», informa. En aquest sentit, fa una crida a sentir-se molt acompanyats «per poder passar».

Tanmateix, Solana no vol fer volar coloms: «Sent molt negatius, arribarem a divendres». «Això és un play-off, cada partit és diferent i sabem que pensar en el partit anterior no serveix per res, però el què farem és intentar canviar el guió perquè tothom dona al Barça com a favorit, volem donar la gran sorpresa», opina. En aquesta línia, «no mirem més enllà de dimecres», «no és realista pensar que poder arribar a la final perquè la realitat passa per dimecres o per divendres, implica passar l’eliminatòria i veure qui ens toca». «L’ambició i les ganes que té el club ens portarà a fer les coses bé», assegura. No obstant això, «som realistes de qui som i d’on venim, hem de gaudir al màxim perquè ha costat molt arribar fins aquí».

Solana té un missatge per a l’afició: «que vinguin, que mai por».