Bon progrés de Llovera a Silverstone

ALIX SHARP Fundadora de Learn Away

Una vegada acabada la participació a Silverstone, Llovera i PCR Sport es van posar a treballar en la logística del proper meeting, que es disputarà a Noruega d’aquí a dues setmanes: «Estem treballant la possibilitat d’anar, una part de l’equip directament a Noruega, o negociar la possibilitat que algun dels equips, ens portés el cotxe fins a l’esmentat país. Com a última opció ens queda tornar a Oristá i fer el desplaçament la setmana vinent. Són uns 5000 km, que intentarem evitar», comenta. La tercera cita del Campionat del Món de Rallycross2 es disputarà, els dies 8, 9 i 10 de juny a Hell, Noruega.

«No hem pogut entrar en les semifinals però les sensacions han estat molt millors que a Bèlgica fa 15 dies. Me’n vaig satisfet de Silverstone i convençut de poder millorar aquest any que ens plantegem d’aprenentatge», comentava Llovera després de la cursa.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació