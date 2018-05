Llobera finalitza l’exigent Hellas Rally

ALIX SHARP Fundadora de Learn Away

Així mateix, en el transcurs d’aquesta prova la pilot andorrana va celebrar el fet de no haver comès errors en navegació, ja que li servia d’entrenament de cara al Dakar. Igualment, la pilot s’ha trobat amb una exigència física molt forta i molts dies ha estat entre deu i dotze hores sobre la moto, fet que requeria una concentració màxima.

En aquest sentit, Llobera es va mostrar molt satisfeta a la setena i darrera etapa i va aconseguir una 116a posició del tota de 169 pilots que van aconseguir acabar la prova. Així mateix, cal destacar que trenta pilots es van retirar per la dificultat del recorregut. Marc solà va ser tercer, el seu company d’equip Dani Oliveras quart i Rosa Romero 26a.

La pilot andorrana Margot Llobera va aconseguir acabar el dur Hellas Rally, competició d’una setmana que es disputava a Grècia. És una prova molt important que li ha servit per acumular experiència i per anar creixent.

Per El Periòdic

