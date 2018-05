L’A es veu com a alternativa a DA i pactarà amb el PS si la militància ho vol

El grup liberal assegura que el pacte preelectoral amb el PS només es farà si la militància així ho decideix. Ho va dir ahir, en una roda de premsa, la consellera Judith Pallarés. La liberal, juntament amb el també conseller general, Ferran Costa, es consideren l’alternativa a DA, a diferència del que va dir diumenge Jaume Bartumeu, el president d’SDP, el partit que va proposar l’aliança amb L’A i PS, i que al final, s’ha quedat al marge per les desavinences amb els socialdemòcrates i, en especial, amb el seu president, Pere López.



«Haurem de fer un congrés nacional per avaluar la situació. Les decisions les prendran els comitès parroquials i la militància», va insistir Pallarés, que va voler deixar clar que encara no hi ha cap pacte polític tancat.



La liberal va aprofitar per respondre a les crítiques de Bartumeu de la setmana passada. El progressista acusava els dirigents liberals i socialdemòcrates de nens de pati d’escola jugant a fer política. Concretament, el portaveu progressista va afirmar que L’A no és una alternativa a l’actual partit del Govern. «Liberals treballem per ser alternativa al Govern actual, no defallim, seguim il·lusionats i amb molta empenta, però seran els votants els que decidiran», va afirmar el conseller Costa.



Els dos liberals també van reaccionar a les declaracions del cap de Govern, Toni Martí, que va criticar la possible aliança entre partits d’ideologies tan diferents. Costa i Pallarés van desmentir Martí i van assegurar que no hi ha incoherències en l’acord preelectoral amb el PS, que entre d’altres aspectes, proposa despenalitzar l’avortament i planteja un punt de vista diferent al liberal pel que fa a la religió i a Europa. «Tal com hem mantingut sempre, cadascú defensarà el seu programa», va afirmar la consellera. Costa també va voler remarcar-ho: «El partit liberal concorrerà a les eleccions defensant els postulats liberals». «No hi ha res a dir», va afegir el conseller.