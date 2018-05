El cabal dels rius s’estabilitza però es manté l’alerta

La situació dels rius pirinencs ha millorat en les darreres hores amb l’estabilització del cabal tant als rius Segre i Valira com a la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i la Garona. Tot i això, Protecció Civil manté activada l’alerta del Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya pel desgel i per la possibilitat de més pluges durant els propers dies.



Segons la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), la previsió es que, tot i aquesta continuació de les precipitacions, el nivell dels rius no vagi en augment i es mantingui estable o, fins i tot, vagi a la baixa. Està previst que els cabals del Segre i la Valira s’estabilitzin o descendeixin lleugerament, tot i que caldrà estar atents a les pluges dels propers dies.



Pel que fa al cabal del Riu Garona, ahir era de 19,40 m3/s, a Arties i de 93,61 m3/s, a Bossòst, una mica més per sota dels nivells que tenia diumenge, quan va arribar a 107,42 m3/s.

També segueix una tendència a la baixa la Noguera Pallaresa tot i haver registrat un lleuger increment passada la mitjanit de diumenge a dilluns. A Escaló, ahir el cabal era de 73,59 m3/s, similar al nivell assolit a partir de la mitjanit anterior. A Collegats durant el diumenge es va arribar als 161,3 m3/s mentre ahir el nivell es va situar en els 155,5 m3/s.



L’únic riu en situació de preavís, segons informa Ràdio Seu, és la Noguera Ribagorçana malgrat que la CHE també estima que el seu cabal no vagi a més en les pròximes hores. El nivell del riu al Pont de Suert era a la mitjanit de diumenge de 55,77 m3/s, mentre ahir havia descendit fins als 52,22 m3/s. L’increment del cabal, però, va ser més important al Pont de Montanyana, aigües avall, en què a primera hora de la matinada va assolir els 63,27 m3/s, mentre que al matí el nivell va caure fins als 31,31 m3/s.



Amb tot, i segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s’espera que al llarg d’aquesta setmana hi hagi tempestes importants a tot el territori.