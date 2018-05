Petició perquè es canviï i clarifiqui la llei dels agents de circulació

La sentència del Tribunal Superior que anul·la la mútua dels agents de circulació del Comú d’Escaldes-Engordany ha fet que empleats, majoria i oposició coincideixin en la mateixa petició: que es modifiqui la llei per tal que l’article 36, el que fa referència a la protecció social dels urbans i que s’ha posat en qüestió amb el litigi, sigui més clar i no es pugui repetir una situació com l’actual. De fet, fonts de la corporació van exposar que fins i tot es plantegen fer un pas més i demanar responsabilitats per aplicar una llei que de base és inconstitucional. Són qüestions, però, que tot just ahir s’havien de posar sobre la taula en la reunió de la junta de govern escaldenca per decidir si tiraven endavant o no. De la mateixa manera també s’haurà d’analitzar com es procedeix per anul·lar la mútua i pagar els diners que els agents han aportat des del gener del 2015, mes en què va entrar en vigor la mútua (el comú reté un 1,5% del salari dels urbans).



La consellera del PS, Cèlia Vendrell també es va mostrar partidària d’introduir canvis en el text legal. «S’ha de modificar l’article perquè no pot quedar d’aquesta manera», va exposar. Una posició similar a l’expressada per la presidenta del l’USTCEE, el sindicat comunal, Aurora Baena. «Com amb totes les lleis cal revisar-les i aclarires. No sabem si aquesta sentència crearà jurisprudència, però el que és trist és haver d’arribar aquí», va exposar.



També va coincidir amb aquesta idea el conseller liberal Marc Magallón. «Està clar que la sentència deixa en entredit la llei del 2005. Si el TC ens diu que tots els empleats han de tenir el mateix tracte, hi ha un problema amb la llei», va manifestar, insistint que «el que se’ns ha plantejat és que tenim una llei que té un problema i el que no podem fer és mantenir lleis que no són correctes».



Sobre la possibilitat de demanar responsabilitats per aplicar una llei que de base és inconstitucional, Magallón va defugir la idea. «Des dels 2005 fins ara tots els partits en podríem ser còmplices. No crec que haguem de treure rèdit de qui ho va fer i qui no. Si ara som conscients que està malament una cosa de la qual molts dubtàvem, el que s’ha de fer és arreglar-ho».

Pel que fa a com complir la resolució, el conseller liberal considera que no hauria de representar cap problema per a la corporació perquè els diners han de ser al fons mutu.

Cobertura per a tots

Baena, que va remarcar que el sindicat s’ha mantingut al marge d’aquesta qüestió, ja que l’han portat directament els agents, sí que va voler recordar una cosa: «estem expectats de com es resoldrà la qüestió i si és el comú qui ha de passar a assumir les despeses d’aquesta assegurança la cònsol va dir que ho pagaria a tots els treballadors».



Un extrem que les fonts comunals consultades també van confirmar. Així, va explicar que la cònsol major, Trini Marín, té voluntat de mantenir la seva paraula i si la cobertura ha d’anar a càrrec del comú, l’estendrà a tots els treballadors.



Des del cos d’agents de circulació no es van voler fer declaracions sobre la situació, ja que resten a l’espera de poder saber com la corporació farà front a la situació i executarà la sentència.

El PS recorda la seva negativa

Vendrell, a més, considera que la sentència final del TS avala la posició contrària que el desembre del 2014 van mantenir (en aquell moment ella i el seu company Aleix Mañosas) en la sessió de consell de comú en què es va aprovar la creació de la mútua. «Nosaltres havíem consultat un advocat diferent del dels agents i ja ens havia dit que hi podia haver un problema de constitucionalitat amb aquest article, perquè si fas pagar la mútua als agents, vas en contra dels teus empleats, però si l’assumeix el comú només per als urbans, va en perjudici de la resta», va indicar, així doncs, «tres anys i mig després la justícia ha donat la raó a la lectura que n’havia fet el nostre advocat i el dels agents». De la mateixa manera, va recordar que havien alertat que alguns professionals del món de les assegurances també els havien advertit que si es produïa un accident molt greu i hi havia un import molt important a pagar, el comú en ser solidari hauria de fer-hi front. «Tot i això van persistir i la van aprovar i ara s’haurà de desfer i pagar, tot i que s’haurà de veure com es retornen els diners, perquè hi ha alguns agents que ja no formen part del cos», va manifestar.