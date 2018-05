Una nova vacuna per prevenir els casos de galteres

El Ministeri de Salut ha aprovat noves mesures de prevenció de les galteres després que s’hagin detectat fins a 17 casos des del gener fins ara. Aquesta xifra supera la del total de casos que es van registrar durant tot l’any passat, segons explica el Govern en un comunicat. Arran d’aquest augment sobtat d’afectats durant els primers mesos d’aquest any, el ministeri ha decidit recomanar una dosi complementària de la vacuna triple vírica a les persones que hagin estat en contacte amb un cas detectat.



Les mesures addicionals tenen l’objectiu de reduir el nombre de casos de parotiditis epidèmica minimitzant el risc de patir la malaltia i reduint al màxim possible l’aparició de casos secundaris. La iniciativa presa pel Govern s’emmiralla en la feina del Comitè Assessor sobre Pràctiques d’Immunització dels Estats Units. L’entitat nord-americana va recomanar a principis d’aquest any una tercera dosi de la vacuna en qüestió per als grups de major risc de patir galteres.



D’entre aquest col·lectiu amb més possibilitats de contagiar-se, es troben les persones properes als casos diagnosticats: companys de feina, d’activitats extraescolars, familiars i amics, per exemple.

El primer pas, una escola

Tal com va confirmar ahir el Govern, aquesta setmana, un centre educatiu del país ja començarà a oferir la vacuna als alumnes i al personal docent. Es tracta d’una escola que ha viscut tres casos de parotiditis confirmats. Les vacunes es posaran en cas que els pares dels alumnes ho permetin.



Segons el protocol que es seguirà, el ministeri haurà de valorar l’administració d’una dosi addicional de la vacuna triple vírica en el cas que es confirmi que en un mateix centre educatiu hi hagi tres casos de galteres.



Per facilitar la vacunació, el ministeri preveu que es vacunin els alumnes i els professors en els mateixos centres, sempre amb un avís escrit i amb la corresponent autorització dels pares. La resta, podran rebre la vacuna als centres d’atenció primària.

Al calendari

Aquestes vacunes s’administren a través d’injeccions que immunitzen contra el xarampió, la rubèola i la parotiditis. Ja està inclosa al calendari de vacunacions amb dues dosis. Una es posa als 12 mesos i la segona, als tres anys. La tercera dosi, doncs, només s’adreçaria als col·lectius amb més possibilitat de contraure la malaltia.



Aquesta mesura ja s’ha implementat en altres països en situacions similars i, segons s’explica al comunicat, «s’ha vist que tot i que no garanteix una protecció al 100%, sí que s’ha demostrat que és segura i útil per al control de l’extensió de la malaltia».



La parotiditis epidèmica és una malaltia vírica contagiosa que es caracteritza per la inflamació d’una o més glàndules salivals, generalament, les paròtides. Sovint va associada a febre i dolor en la zona inflamada. Es tracta d’una malaltia autolimitada, però de vegades pot provocar complicacions, sobretot en persones adultes, com la inflamació de testicle o d’ovari.