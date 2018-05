Detingut per llançar un cigar a la cara de la seva exparella

La policia va detenir diumenge a primera hora de la tarda un home resident de 40 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic i un delicte contra la seguretat del trànsit. Segons es va informar ahir des del cos d’ordre, l’home va fer una sortida amb motocicleta amb la seva exparella i quan van arribar prop del domicili de la dona es va produir una discussió durant la qual l’home li va llançar una cigarreta encesa a la cara de la dona. L’acció va provocar una ferida a la galta dreta de la dona. Els agents que es van desplaçar fins al lloc dels fets també li van practicar una prova d’alcoholèmia i aquest va donar un resultat positiu de 0,90 grams per litre de sang.



Entre les deu detencions efectuades la setmana passada també en destaca l’arrest d’una dona resident de 20 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. Una patrulla va haver d’intervenir diumenge al vespre perquè una desavinença entre la detinguda i la seva exparella va acabar amb una esgarrapada de la dona al coll i la mà dreta del noi. Bona part de la resta de detencions, concretament sis, van ser per delictes contra la seguretat del trànsit.



A més, la policia va detenir dilluns passat al Pas de la Casa un noi de 18 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública, ja que es va escapar d’un control rutinari. Posteriorment, va ser novament identificat i va fer una nova temptativa d’escapar-se, a més de resistir-se, ja que, en el moment de ser agafat per un braç, el detingut va fer un gest brusc per tal de desfer-se d’un dels agents. Per últim, es va detenir un noi de 19 anys per accedir a un domicili sense consentiment.