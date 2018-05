Aposta pels concerts de gran format al Colors de Música

«Aquest any, pel 40è aniversari de la parròquia, hem volgut destacar els concerts de gran format», va explicar el conseller de Cultura d’Escaldes-Engordany durant la presentació del Festival de Colors de Música. Aquesta aposta ja havia tingut una mena d’aperitiu amb l’actuació al març d’Ara Malikian, al que seguiran a la sala del Prat del Roure la Jackson Dance Company Sergio Dalma i la llegenda viva de Jane Birkin.

Aval familiar

L’última incorporació al calendari del festival i també l’espectacle més immediat és Michael’s Legacy, a càrrec de la Jackson Dance Company. Tan recent ha estat la confirmació que no apareix en el llibret del programa, segons va comentar Benchluch. El show barreja dansa, videoclips originals i veu en directe i compta amb el vistiplau de la família Jackson. La cita coincideix amb l’aniversari de la parròquia i per això les entrades s’han posat a la venda pel «preu popular», segons el conseller, de cinc euros. De moment, hi ha disponibles 750 però si es venen totes , es podrien obrir més localitats, fins a arribar a les 1.300.

Homenatge a Gainsbourg



Jane Birkin, la inconfusible parella professional i personal de Serge Gainsbourg passarà també pel Prat del Roure el 28 de novembre, gràcies a una col·laboració amb l’Ambaixada francesa al país i la seva Saison Culturelle. Birkin portarà en directe el seu últim disc, un homenatge a Gainsbourg i el seu vincle amb la música clàssica, a través de cançons escrites pel francès i interpretades per la britànica, acompanyada d’una orquestra simfònica en directe.



«Es va parlar amb l’ONCA [perquè acompanyés Birkin] però se n’anava del pressupost i es va haver de redirigir», va explicar Benchluch respecte de la tria de l’orquestra que actuarà juntament amb la cantant. El conseller va detallar que el pressupost per a la participació de l’ONCA va ser de 30.000 euros i que «abans que perillés l’actuació, es van buscar altres alternatives». Finalment, serà l’orquestra de Perpinyà qui acompanyarà aquesta llegenda viva de la música per 17.000 euros, segons van informar des del comú. Les entrades es van posar a la venda ahir per 20 euros.

dalma a la italiana / Pel mateix preu es poden aconseguir les localitats per a «l’amic Sergio Dalma», com el va definir el conseller, «en la seva versió més italiana». S’espera una gran afluència i per això hi ha 1.375 entrades a la venda pel proper 15 de novembre.



Festa al carrer

Els Colors de Música manté l’essència del concert a peu de carrer i proposa una nodrida agenda estiuenca. Del 9 al 14 de juliol la plaça Coprínceps bullirà amb concerts gratuïts en el marc de la Setmana de jazz al carrer. Prendrà el relleu el cicle Músiques del món «ritmes diversos d’arreu però amb formacions nacionals», va explicar Benchluch. Com a novetat, aquest any, s’incorporen els Dimecres del públic, «amb els grups més sol·licitats pels assistents dels darrers anys»: Sense sal, Piratas Rumbversions, Patxi Leiva i Guillem Roma. Les cinc Nits del món posaran el focus aquest any en les poblacions agermanades amb Escaldes-Engordany, a més de l’exitosa Nit del Silenci i d’una Nit dels 80 i 90.



La música d’orgue també tindrà el seu espai durant l’agost, en el marc del XIX Festival Internacional d’Orgue d’Andorra a l’església Sant Pere Màrtir. En total, 34 concerts per a la 34a edició del Festival Colors de Música.

Jordi díez i la fàbrica de la llana

També en l’àmbit del 40 aniversari de la parròquia, finalment seran nou les escultures de Jordi Díez exposades de juliol a setembre. Respecte de la Fàbrica de la llana, Benchluch no tira la tovallola i espera que la situació millori de cara a l’any vinent. «El pressupost d’adequació de l’espai superava els 100.000 euros per un període d’aprofitament de dos anys», va explicar, alhora que confia que les negociacions amb la propietat permetin un contracte més llarg per afavorir «l’amortització» de la inversió.