El fons de jubilació creix 79 milions per la inversió en renda variable

El fons de reserva de jubilació de la CASS va incrementar-se en 79 milions d’euros durant el 2017, fet que va situar la caixa per a les pensions en gairebé 1.247 milions d’euros. El president de la comissió gestora d’aquest fons, Josep Delgado, va atribuir l’augment a la nova estratègia d’inversió, que es concreta en un increment de la renda variable –que l’any anterior va passar del 23,8% al 31,6%– i en una reducció de la inversió en renda fixa i monetària.

Aquests canvis van permetre que finalment la rendibilitat obtinguda del fons de reserva de jubilació fos superior a la inflació andorrana: un 2,77% enfront d’un 2,60%. Un repte que, de fet, havien previst assolir a mig i llarg termini però que ja van aconseguir l’any passat i que preveuen repetir aquest 2018. Malgrat que Delgado va definir la política d’inversió de la CASS com a «molt conservadora», va explicar que havien prioritzat la compra de renda fixa a empreses –en comptes d’institucions– i sobretot la inversió en renda variable. «No ens fa por anar més enllà en aquest àmbit, però cal ser prudents perquè les borses pugen i baixen», va alertar el president de la comissió gestora. Tot i així, va insistir que «no tenen cap més remei» perquè la renda fixa «no dona i no té sentit».

Limitacions legislatives

Des de la CASS, però, no tenen massa més marge de maniobra. El darrer canvi legislatiu va fixar el topall de la renda variable en un màxim del 35% i el de la renda fixa en un mínim del 50%, els límits previstos a la Llei, de manera que ja no es poden modificar per seguir jugant amb aquests dos elements. «No tenim sobre la taula portar al Consell General un canvi de llei per ampliar els límits», va indicar Delgado, que va especificar que l’objectiu era «gestionar bé per assegurar el futur de les pensions».

De fet, el president d’aquest fons de reserva va subratllar que la CASS destaca com a gestora per davant dels altres vuit gestors externs que es dediquen a invertir i treure rendibilitat de part dels diners de la parapública. Tot i així, des de la l’organisme insten els gestors a fer propostes de fons d’inversió especialitzats perquè consideren que és d’on es pot treure major rendibilitat. «Mentre guanyem la carrera de la inflació ens sentirem còmodes amb el que fem, però si no és així, malament», va concloure Delgado.

Reclamació pels perjudicis

El president del Consell d’Administració de la CASS, Jean Michel Rascagneres, ahir no va voler entrar a donar més detalls sobre la recent detenció d’una cap d’àrea de la CASS acusada de robar diners. «El cas està a la Batllia i hi ha una persona que es mereix la presumpció d’innocència», va excusar-se tot indicant que no faria declaracions al respecte mentre la investigació estigui en curs i sota secret de sumari perquè tenen l’obligació de respectar la confidencialitat. Tot i així, Rascagneres va avançar que la parapública reclamaria els perjudicis i que ja havien nomenat un advocat amb aquesta finalitat.

Falta de claredat

Pel que fa a l’anul·lació d’una de les candidatures a les eleccions del Consell d’Administració de la CASS, el president va especificar que «acatarien la decisió del Superior», però va retreure que «la llei hauria de ser més clara» perquè des de la parapública van apuntar que la posició de sotsdirector es pot considerar «un càrrec electiu» mentre que la Junta Electoral va indicar tot el contrari.